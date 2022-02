И ещё для четырёх планшетов компании.

Компания Samsung продолжает рассылать программное обеспечение One UI 4.0 на смартфоны. Одним из ключевых функциональных нововведений является внедрение поддержки расширения оперативной памяти. Функция RAM Plus даёт возможность использовать часть пространства на накопителе в качестве ОЗУ.

В отличие от других компаний, в которых идентичные технологии позволяют добавить 1-6 ГБ оперативки, в Samsung предусмотрено увеличение объёма оперативной памяти исключено на 4 ГБ. Технология RAM Plus уже доступна для 35 смартфонов.

13 флагманов серии Samsung Galaxy S последних двух поколений уже давно получили поддержку RAM Plus. Они оборудованы процессором Snapdragon 888, Snapdragon 865, Snapdragon 855, Exynos 2100, Exynos 990 и Exynos 9820. Теперь к ним присоединился Samsung Galaxy S10 Lite. Также апдейт недавно стал доступен для сгибаемого смартфона первого поколения Samsung Galaxy Fold. Все модели Galaxy Z Flip, а также Galaxy Z Fold 2 / 3 и пять устройств Galaxy Note тоже в списке.

Увеличить на 4 ГБ объём оперативной памяти могут не только владельцы топовых телефонов. Поддержка технологии расширения ОЗУ доступна двумя моделями серии Galaxy M, одному смартфону линейки Galaxy F и сразу семи девайса Galaxy. Это Galaxy F62, Galaxy M32 5G, Galaxy M12, Galaxy A82 5G, Galaxy A72 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A32 4G, Galaxy A52s и Galaxy A52 с поддержкой сетей четвёртого и пятого поколений. Причём для моделей серий Galax M и Galaxy F, а также для Galaxy A32 4G RAM Plus доступна с прошивкой One UI 3.1.

Отдельно отметить четыре планшетных компьютера, пользователи которых могут использовать часть хранилища для увеличения оперативной памяти. Samsung Galaxy Tab S7 вместе с версией Plus получили поддержку технологии с оболочкой One UI 4.0. А вот на вариант SE, а также на Samsung Galaxy Tab S6 функция RAM Plus добралась вместе с программным обеспечение One UI 3.1.