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Разработчики программного обеспечения AnTuTu обновили популярный бенчмарк до версии v9 и публиковали рейтинг самых мощных в мире смартфонов на Android по итогам последнего месяца весны 2021 года. В него вошло десять моделей, каждая из которых работает на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888 и операционной системы Android 11.

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Рейтинг возглавили игровые флагманы, в которых особое внимание уделено «выступлению» в тестах на производительность. На первом месте обосновался Xiaomi Black Shark 4 Pro с 830 022 баллами в своём активе. В бенчмарке протестирована версия с 12 ГБ оперативной памяти.

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Менее 40 пунктов ему уступил ещё один игровой смартфон. С 829 900 пунктами на второй позиции расположился Nubia Red Magic 6 Pro с 16 ГБ оперативной памяти. Одной из фишек модели является система активного охлаждения с двумя вентиляторами. Также флагман может похвастаться поддержкой 120-ваттной быстрой зарядкой по проводу.

Замыкает тройку OnePlus 9 Pro с 12 ГБ ОЗУ на борту. Основной особенностью смартфона нового поколения является камера, разработанная в сотрудничестве с Hasselblad. Результат модели в тесте на производительность составил 828 748 баллов.

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Обычный OnePlus 9, несмотря на идентичную аппаратную платформу, набрал лишь 815 515 баллов и расположился во второй половине топ-10, заняв седьмую строчку. Выше него оказались iQOO 7 (817 867 баллов), vivo X60 Pro+ (819 738 баллов) и OPPO Find X3 Pro (824 451 балла). Все три модели оборудованы 12 ГБ ОЗУ.

Ещё один игровой смартфон нового поколения обосновался на восьмой строчке. Это ASUS ROG Phone 5. В десятку попала обычная версия с 16 ГБ ОЗУ, хотя в ассортименте тайваньской компании есть издание Ultimate, которое оснащается рекордными 18 ГБ оперативной памяти. Результат составил 812 831 балла. К слову, это пока единственная модель из топ-10, которая доступна официально в России.

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Около 150 пунктов ему уступает Realme GT с 12 ГБ оперативки. А замыкает топ-10 флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Его результат составил 803 790 «попугаев». Заметим, что все десять смартфонов смогли в тесте на производительность набрать свыше 800 000 пунктов. Кроме того, стоит отметить, что сразу шесть позиций заняли модели концерна BBK Electronics, в который входят бренды vivo, OPPO, OnePlus, Realme и iQOO.