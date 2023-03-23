NVIDIA выпустила новый WHQL драйвер GeForce Game Ready версии 531.41, подготавливая совместимые видеокарты GeForce к началу открытого бета-тестирования Diablo IV 24 марта. Владельцы видеокарт RTX уже на этапе бета теста смогут активировать технологию масштабирования DLSS 2 для повышения производительности, а на релизе 6 июня в игре будет работать DLSS 3 для владельцев новейших GeForce RTX 40 серии, они смогут получить ещё больше FPS за счёт генерации кадров. Новый драйвер включает поддержку предварительной версии режима полной трассировки лучей (трассировка пути) Overdrive Mode для Cyberpunk 2077, режим появится в игре 11 апреля с новым обновлением. И это ещё далеко не всё.
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Драйвер добавляет оптимизации Game Ready для:
- «Одни из нас: Часть I», игра выходит 28 марта с поддержкой DLSS 2
- Resident Evil 4 Remake, релиз завтра
- Deceive Inc., который уже доступен и поддерживает DLSS 2
- Smalland: Survive the Wilds появится 29 марта и тоже поддерживает DLSS 2
- Обновления Forza Horizon 5 с поддержкой DLSS 3, релиз 28 марта
Наконец, оптимальные настройки GeForce Experience пополнились профилями для Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! и Wo Long: Fallen Dynasty. Что касается исправлений, решены проблемы выпуска 531.18 со стабильностью приложений Adobe и плагина Enscape. Также устранили проблему с кодированием AV1 в Beamr, ошибку в Derivative TouchDesigner и артефакты в Forza Horizon 5, для Portal RTX исправили неверное поведение ограничителя частоты кадров фоновых приложений, ограничитель продолжал работать, даже когда игра возвращалась на передний план, а для Horizon Zero Dawn восстановили работоспособность профиля ResizableBAR на платформах Intel.
- Источники
- NVIDIA