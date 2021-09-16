Процессоры AMD EPYC Milan-X получат до 768 МБ кэш-памяти третьего уровня
В ближайшее время от AMD ожидают презентации серверных процессоров с трехмерной компоновкой X3D, которая в первых моделях используется для расширения кэш-памяти 3-го уровня за счет надстройки дополнительной микросхемы на каждый чиплет (3D V-Cache). В серверном сегменте компания должна представить процессоры Milan-X, которые, как и модели стандартной линейки Milan, получат от 16 до 64 ядер на базе архитектуры Zen3.
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Сегодня Twitter инсайдер @ExecuFix сообщил спецификации четырех процессоров будущей X3D линейки AMD EPYC 7003. Флагманский 64-ядерный процессор EPYC 7773X будет работать на частотах от 2,2 до 3,5 ГГц при TDP до 280 Вт, а объем его кэш-памяти L3 составит 768 МБ, что почти в 3 раза больше, чем у оригинальной серии Milan.
Как отмечает VideoCardz, формируются 768 МБ кэш-памяти, вероятно, за счет добавления к каждому чиплету, несущему 32 МБ L3, дополнительных 64 МБ L3 V-Cache. Предполагается, что другие процессоры с меньшим количеством ядер, 7573X, 7473X и 7373X, сохранят 768 МБ кэш-памяти третьего уровня.
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