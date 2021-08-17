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Международная платежная система MasterCard прощается с магнитной полосой на банковских картах. Технология дала возможность хранить на банковской карте закодированную информацию, что позволило начать повсеместное внедрение электронных платежных терминалов и облегчить проведение банковских операций. Теперь магнитная полоса уходит в прошлое, уступая место более технологичным, производительным и безопасным решениям.

Стоит отметить, что сейчас все банки обязаны оснащать карты чипом, но магнитная полоса продолжает использоваться. MasterCard заявляет, что первой полностью откажется от магнитной полосы, которая с 2024 года перестанет быть обязательной для новых банковских карт платежной системы на большинстве рынков, устаревшая технология уйдет в прошлое к 2033 году.

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Банковские карты с чипом позволяют осуществлять бесконтактные платежи, которые становятся все более популярными и обладают повышенным уровнем защиты. Микропроцессор создает для каждой транзакции уникальный ключ, по которому банк-эмитент проверяет подлинность платежного средства, а также с чип-картами появилась возможность подтверждения транзакций биометрическими данными, например, отпечатком пальца.