Один из способов выжить в условиях жесткой конкуренции между множеством современных игровых платформ — регулярно предлагать пользователям качественные эксклюзивы. Корпорация Sony придерживается этого плана. Такие хиты, как Uncharted, God of War, The Last of Us, способны с легкостью склонить выбор потенциального покупателя к консоли Sony PlayStation. Поэтому Sony продолжает искать и поглощать перспективные компании и студии, присоединяя их к своей внутренний сети, занимающейся разработкой эксклюзивных проектов. Одна из последних сделок Sony — покупка студии Insomniac Games, разработчиков серии игр Spider Man и Ratchet & Clank, следующие части которых, Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart, теперь являются эксклюзивами для PlayStation 5.

По информации Bloomberg, корпорация Sony рассматривает возможность приобретения следующей студии в ближайшие месяцы. На этот раз под прицел японского гиганта попала китайская компания Leyou под контролем которой находится ряд студий, в том числе и канадская Digital Extremes.

Один из самых популярных проектов Digital Extremes — многопользовательский шутер от третьего лица Warframe, который уже доступен на PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch, PC и планирует расширяться до большего количества платформ, включая консоли следующего поколения. Кроме этого, Leyou работает с такими компаниями как Amazon и Middle-earth Enterprises над совместным выпуском MMO-проекта в мире «Властелина колец».

MMO-проект в сеттинге «Властелина колец» и мог бы стать отличным эксклюзивом для Sony. Middle-earth Enterprises владеет правами на некоторые элементы двух самых известных литературных произведений Дж. Р. Р. Толкина: «Властелин Колец» и «Хоббит», что позволит воссоздать огромный фэнтэзийный мир Средиземья. В MMO-проекте Sony сможет реализовать преимущества своего сверхбыстрого SSD, который позволит сделать огромный мир бесшовным и максимально детализированным.

В мае Leyou вела переговоры о поглощении с конкурентами в лице Zhejiang Century (AION, Ragnarok Online) и iDreamSky Technology, но переговоры с этими компаниями зашли в тупик из-за ситуации с пандемией. Корпорация Sony может легко вытеснить других участников торгов, а соглашение может быть подписано уже в этом месяце.

Переговоры все еще продолжаются, и окончательное решение не принято. Все еще могут появиться и другие участники торгов. Представители Leyou и Sony от комментариев отказались.