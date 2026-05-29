Компания ASRock анонсировала выпуск юбилейной линейки компьютерных комплектующих и периферии в честь 10-летия бренда Taichi. В эту юбилейную линейку войдут материнские платы с чипсетами AMD X870E и Intel Z890, видеокарты, блоки питания, игровые мониторы и готовые системы жидкостного охлаждения класса All-in-One (AIO). Компания ASRock представит новинки на выставке Computex 2026 вместе с другой своей продукцией.

Источник изображения: ASRock (и далее)

В частности, на выставку привезут материнскую плату X870E Taichi White — первый продукт Taichi полностью в белом цвете. Это премиальная плата, которая оснащается подсистемой питания со схемой 24+2+1, слотами PCI-E с поддержкой режима PCIe 5.0 x16, сетевым адаптером с поддержкой скорости 10 гигабит в секунду.

Компания ASRock представит новые системы охлаждения Taichi AQUA 360 LCD и Taichi 360 HOLO. Модель AQUA отличается наличием прозрачного водяного канала, встроенного индикатора потока и фитингов G1/4". В модели HOLO на охлаждающий блок установлена система Persistence of Vision (POV) для создания графических эффектов, использующих феномен инерции зрения.

В список новых игровых мониторов входят 27-дюймовые модели с дисплеями QD-OLED. Модель TCO27USA с основным режимом работы 4K 240 Гц и модель TCO27QXA с основным режимом работы 2K 500 Гц. Кроме этого, представят двухрежимный Tandem OLED монитор TCO27QXB с частотой обновления 540 Гц в одном из режимов, 34-дюймовый OLED-монитор PG34QSR в серии Phantom Gaming.

Линейку блоков питания от ASRock возглавит флагманская модель Taichi TC-3000P. Также компания готовит компактные блоки питания формата SFX мощностью 1000 и 850 Вт в линейке Phantom Gaming.

В числе прочего: материнские платы с комбинированной поддержкой DDR4 и DDR5, платы с поддержкой DDR5 HUDIMM, 4-ранговой DDR5. Готовые компьютеры DeskSlim и Tiny с процессорами AMD и Intel.