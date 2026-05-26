molexandr
ANTGAMER представляет в Китае игровой QHD WOLED-монитор ANT27DZQES с частотой обновления до 480 Гц
Заявлен сертификат VESA HDR True Black 400 и наличие DisplayPort 2.1.
Бренд ANTGAMER представил в Китае игровой монитор ANT27DZQES с дисплеем WOLED диагональю 26,5 дюймов производства компании LG Display, сообщает VideoCardz.com. Разрешение дисплея 2560 на 1440 пикселей, а максимальная частота обновления — 480 Гц. В числе основных характеристик время отклика 0,03 мс (Gray-to-Gray, GTG), нативная поддержка 10-битной глубины цвета, 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 100-процентный цветового пространства sRGB.

Источник изображения: ANTGAMER; VideoCardz.com (и далее)

Монитор ANTGAMER ANT27DZQES сертифицирован VESA по стандарту HDR True Black 400. Пиковая яркость в режиме SDR достигает 275 нит, в режиме HDR — 1300 нит. Коэффициент контрастности 1500000:1. Для подключения монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 2.1, пропускная способность не уточняется. Есть аудиовыход. В конструкции предусмотрена совместимость с креплением VESA 100×100 мм. В числе прочего антибликовое покрытие, набор программных решений для защиты от выгорания и аппаратные решения для уменьшения синего излучения.

По информации VideoCardz.com, в Китае монитор появился в продаже по цене 4499 юаней.

#oled #игровые мониторы #antgamer
Источник: videocardz.com
