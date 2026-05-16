Меню «Пуск» тоже дорабатывают.

Компания Microsoft тестирует новую панель задач и меню «Пуск» среди участников программы Windows Insider, сообщает VideoCardz.com. В частности, панель задач можно перемещать, а в меню «Пуск» выбирать отображаемые разделы.

В новом обновлении участники предварительной программы тестирования могут настроить отображение панели задач снизу, сверху, слева или справа экрана. При этом меню «Пуск» и «Поиск», всплывающие подсказки и выпадающие меню будут открываться относительно выбранного положения панели задач.

Обновление также добавляет настройки выравнивания значков для каждой позиции панели задач. При расположении панели слева или справа значки можно выровнять по верхнему краю или по центру, а при верхнем и нижнем расположении — по левому краю или по центру. Кроме этого, панель задач теперь можно уменьшить высоту и размер значков панели задач.

Для меню «Пуск» компания Microsoft добавляет отдельные переключатели разделов «Закреплённые», «Рекомендуемые» и «Все». Кроме того, раздел «Рекомендуемые» переименовывается в «Недавние», поскольку в нём в основном отображаются недавно установленные приложения и недавно использованные файлы.

В настоящее время идёт работа над поддержкой сенсорных жестов, автоматического скрытия и другими оптимизациями для альтернативных положений панели задач.