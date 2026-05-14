Восьмиканальную конфигурацию удалось разогнать до 9600 мегатранзакций в секунду.

Компания v-Color анонсировала комплекты оперативной памяти DDR5-8000 для рабочих станций с процессорами Intel Xeon 6 и материнскими платами Intel W890, сообщает VideoCardz.com. Комплекты состоят из модулей ECC RDIMM, которые работают на заявленной скорости в соответствии со спецификациями JEDEC, включая напряжение 1,1 В.

Источник изображения: v-Color (и далее)

В рамках внутреннего тестирования на материнской плате ASUS Pro WS W890E-SAGE SE восемь модулей по 64 ГБ удалось разогнать до скорости 9600 мегатранзакций в секунду, впервые на платформе Intel W890, заявили в v-Color.

В серию вошли модули объёмом 16, 32, 64, 128 и 256 ГБ, которые могут использовать в четырёх и восьмиканальных конфигурациях. Целевыми системами в v-Color называют рабочие станции для разработок в сфере искусственного интеллекта, локального инференса, 3D-рендеринга, моделирования физических процессов, виртуализации и профессионального создания контента.

Модули поддерживают профили Intel XMP и прошли проверку на материнских платах ASUS Pro WS W890-SAGE и Pro WS W890E-SAGE SE, работая на скорости до 8800 мегатранзакций в секунду. Рассмотренный выше режим DDR5-9600 не рассматривается как поддерживаемый официально — это демонстрация возможностей при ручном разгоне.

Компания v-Color не назвала рекомендованные цены новых модулей. Для понимания, представленный ранее комплект из четырёх модулей R-DIMM DDR5-8800 по 32 ГБ продаётся по цене около 7199 $, отметили авторы VideoCardz.com.