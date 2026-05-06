Ryzen 7 PRO 9755 может стать более быстрой версией Ryzen 7 PRO 9745.

Похоже, компания AMD выпустит ещё один процессор в серии Ryzen PRO 9000. Новая 8-ядерная 16-поточная модель Ryzen 7 PRO 9755 появилась в базе данных PassMark, сообщает VideoCardz.com. Новинка должна занять позицию над 8-ядерным процессором Ryzen 7 PRO 9745, который уже представлен AMD.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Согласно данным PassMark, в Ryzen 7 PRO 9755 используется 8 МБ кэш-памяти 2-го уровня и 32 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Конфигурация кэша идентична Ryzen 7 PRO 9745. Тактовые частоты на момент написания неизвестны, но логично предположить, что они будут выше, иначе, чем ещё 9755 может отличаться от 9745? В Ryzen 7 PRO 9745 тактовая частота ядер может повышаться до 5,4 ГГц в турбо-режиме, базовая частота ядер составляет 3,8 ГГц.

Источник изображения: PassMark (отредактировано VideoCardz.com)

В тесте PassMark процессор Ryzen 7 PRO 9755 набирает 38100 баллов в многопоточном тесте и 4604 балла в однопоточном, а результаты Ryzen 7 PRO 9745 — 37082 и 4609 баллов соответственно. Это означает, что новая модель примерно на 2,7% быстрее в многопотоке.

По всей видимости, AMD готовится анонсировать новую волну процессоров Ryzen PRO. За последние несколько недель в Сети отметились такие модели, как Ryzen 9 PRO 9960X3D и AI 5 PRO 435G.