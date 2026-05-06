molexandr
Intel расскажет на Computex о разработках в сфере искусственного интеллекта и кремниевых инновациях
Явно демонстрацию материнских плат для процессоров Nova Lake не подтвердили.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) выступит в день открытия выставки Computex 2026 с докладом, основная часть которого будет посвящена искусственному интеллекту (ИИ) в компьютерах, центрах обработки данных, в облаке и на периферии, сообщает VideoCardz.com. В компании также планируют рассказать о применении процессоров семейства x86 для ИИ, развитии открытых платформ и экосистемы в целом. Основной доклад запланирован на 2 июня 13:30 по тайваньскому времени, трансляция пройдёт на сайте мероприятия Computex и на YouTube-канале компании.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos, Unsplash (отредактировано)

Кроме этого, компания собирается рассказать о прогрессе и инновациях в кремниевой промышленности. Это может относиться к производству как клиентских, так и серверных продуктов. Computex часто используется партнёрами Intel по производству материнских плат для демонстрации своих решений следующего поколения. Присутствие Nova Lake на Computex не подтверждается, однако в 2024 году на выставке были представлены первые материнские платы с чипсетами Intel Z890 для процессоров Arrow Lake, прежде чем Intel полностью представила платформу.

#intel #computex
Источник: videocardz.com
