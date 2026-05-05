Бренд XPG компании ADATA объявил о выпуске новой серии оперативной памяти NOVAKEY RGB DDR5 с дизайном «бесконечное зеркало» (Infinity Mirror) и настраиваемой RGB-подсветкой, сообщает TechPowerUp. В серии представлены одно- и двухканальные комплекты модулей памяти DDR5 U-DIMM объёмом 16 или 32 ГБ со скоростью передачи данных 5600, 6000 или 6400 мегатранзакций в секунду. Память предназначена как для производительных игровых компьютеров, так и для рабочих систем.

Модули оснащаются шлифованными алюминиевыми радиаторами и большими прозрачными панелями с оптическим эффектом бесконечного отражения под любым углом обзора. В дизайне также используется фирменная деталь XPG — наклонные срезы. Детали на 50% изготовлены из переработанного алюминия и на 85% из переработанного пластика. В числе прочих преимуществ 10-слойная печатная плата, поддержка профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, возможность настройки подсветки с помощью программного обеспечения ведущих производителей материнских плат ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI, либо с помощью фирменной программы XPG Prime.

Оперативная память XPG NOVAKEY RGB DDR5 станет доступна 24 апреля 2026 года глобально. Цены не уточняются.