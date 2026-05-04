molexandr
Akko анонсирует игровые мыши с оптическим сенсором PAW3955 и разгоном до 65000 DPI
Также мыши Agile (кит. 灵动) V9 Master отличаются небольшим весом и наличием чипсета nRF54 от Nordic Semiconductor.

Бренд Akko анонсировал беспроводные игровые мыши Agile (кит. 灵动) V9 Master с новым оптическим сенсором PAW3955 от компании PixArt, сообщает китайский ресурс ITHome. Устройство отличается небольшим весом и наличием чипсета nRF54 от Nordic Semiconductor для быстрой обработки данных и стабильного соединения.

Источник изображения: Akko, ITHome

На момент написания полные технические характеристики мыши не называются, известно только о нескольких ключевых показателях. Так, максимальное собственное разрешение используемого сенсора PixArt PAW3955 составляет 40000 DPI, но при необходимости его можно «разогнать» до 65000 DPI. Сенсор способен точно фиксировать передвижение при перемещении мыши с ускорением до 60G и скоростью до 750 дюймов в секунду (Inches Per Second, IPS). Предусмотрена 11-ступенчатая регулировка высоты отрыва.

Цены, сроки начала продаж и региональная доступность не уточняются. Судя по опубликованным материалам, мышь будет доступна в белом цвете с фиолетовым колесом прокрутки и боковыми кнопками, а также полностью в чёрном цвете с небольшим количеством хрома на колесе прокрутки.

#игровая периферия #akko #беспроводные мыши
Источник: ithome.com
