Компания GPD анонсировала мини-ПК GPD BOX и док-станцию для видеокарт GPD G2, сообщает VideoCardz.com. Оба устройства поддерживают подключение MCIO 8i, которое использует 8 линий PCIe 5.0 с двунаправленной пропускной способностью 512 гигабит в секунду.

MCIO 8i в 4 раза быстрее OCuLink на базе PCIe 4.0 x4, что позволяет сократить потери производительности современных видеокарт во внешних док-станциях из-за недостаточной пропускной способности. Например, производительность RTX 4090 снижается только на 2%, утверждают в GPD.

В состав док-станции GPD G2 входит внутренний блок питания с 16-контактным разъёмом для подключения производительных настольных видеокарт. Кроме MCIO 8i док-станция оснащается одним разъёмом M.2 для подключения SSD-накопителя, двумя портами USB Type-A, одним USB4 v2 мощностью 100 Вт и LAN-портом. В свою очередь, мини-ПК GPD BOX оснащается разъёмом MCIO 8i, двумя портами USB4 v2, четырьмя портами USB Type-A, двумя портами LAN, портами HDMI и DisplayPort. Компьютеры оснащаются процессорами Intel Panther Lake.

Компания GPD пока не опубликовала полные технические характеристики, более подробная информация ожидается 28 апреля.