Компания Intel планирует расширить ассортимент разблокированных процессоров с возможностью разгона, предложив более доступные по цене варианты, сообщает Wccftech. Об этом в интервью изданию PC Games Hardware (PCGH) рассказал Роберт Хэллок (Robert Hallock), генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

«Со временем вы увидите, как будет появляться все больше и больше разблокированных моделей. В этом и заключается цель. Это не должно быть преимуществом, доступным исключительно тем, кто готов заплатить более высокую цену. Не все могут позволить себе тратить такие деньги … и это не делает таких людей менее увлечёнными, чем те, кто может потратить 500 долларов на процессор. Они по-прежнему являются энтузиастами ПК и заслуживают такие же возможности, и именно это мы намерены реализовать в нашей дорожной карте».

На сегодняшний день полноценный разгон доступен только на процессорах Intel с индексом K (и KF) в совокупности с материнскими платами Z. Такие модели дороже. На процессорах без индекса K и материнских платах с чипсетами класса Z и B возможен ограниченный разгон оперативной памяти (напряжение на контроллере памяти процессора повысить нельзя). Существуют материнские платы с внешними тактовыми генераторами, которые позволяют менять опорную частоту базового генератора и таким образом разгонять даже заблокированные процессоры в определённых пределах, однако они тоже дороже обычных моделей.

В конце 2026 года компания Intel, как ожидается, представит первые процессоры Nova Lake-S для платформы LGA 1954. Хэллок не уточнил, стоит ли ожидать более широкую доступность опций для разгона уже в этой серии.