Компания Xiaomi выпустила в Китае 9,7-дюймовый планшет Redmi Pad SE 2 с чипом Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G и аккумулятором ёмкостью 7600 мАч, сообщает Notebookcheck. Планшет относится к более доступному классу устройств и в Китае продаётся на старте по цене от 1099 юаней. На момент написания информация о международном запуске не появилась.

Экран планшета обладает разрешением 2048 на 1280 пикселей, заявлена максимальная частота обновления 120 Гц и максимальная яркость 600 нит. Сообщается об одной конфигурации оперативной и постоянной памяти, это сочетание 6 ГБ LPDDR4X и хранилища UFS 2.2 объёмом 128 ГБ. Предусмотрена поддержка карт памяти TF объёмом 2 ТБ. Что касается автономной работы, по данным производителя, одного заряда аккумулятора должно хватить на 15 часов воспроизведения видео.

Источник изображения: Xiaomi Redmi (отредактировано Notebookcheck, машинный перевод с китайского)

Среди прочих особенностей Redmi Pad SE 2: цельнометаллический корпус с бесшовным дизайном, стереодинамики, наличие тыльной камеры, сертификация TÜV Rheinland, включая Software Level Low Blue Light и Flicker Free.