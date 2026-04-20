Диагональ 31,5 дюйма и разрешение 4K.

Компания MSI расширила линейку игровых мониторов с дисплеями QD-OLED, добавив две новые модели диагональю 31,5 дюймов, MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: MSI (и далее)

Обе модели оснащаются дисплеями с разрешением 3840 на 2160 пикселей, максимальной частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,03 мс при переключении пикселей с одного оттенка серого на другой (Gray-to-Gray, GtG). Кроме этого, заявлено наличие сертификатов VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 13000, которые подтверждают качество отображения HDR-контента и чёткость изображения.

В перечисленных мониторах используются дисплеи QD-OLED 4-го поколения с пятислойной тандемной структурой и новейшим поколением органических электролюминесцентных материалов (EL Gen 3). По данным MSI, это повышает эффективность светоотдачи на величину до 30%. Дисплеи защищает обновлённая плёнка DarkArmor с твёрдостью поверхности 3H. Оба монитора позволяют вручную корректировать кривые HDR для достижения более равномерной яркости, опция получила название Uniform Luminance.

Монитор MPG 322UR QD-OLED X24 является более продвинутой моделью с поддержкой технологий OLED Care 3.0 и датчиком AI Care Sensor, скоростным портом DisplayPort 2.1a UHBR20 и USB Type-C, который способен передавать до 98 Вт мощности. Модель MAG 321UP QD-OLED X24 оснащается тем же дисплеем, но отличается поддержкой набора технологий OLED Care 2.0 и более простыми портами DisplayPort 1.4a и USB Type-C мощностью до 15 Вт.

Точные цены на новые мониторы пока неизвестны, старшую модель MAG 321UP QD-OLED X24 заметили в Европе по цене 899 евро.