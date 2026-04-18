Их можно сочетать со стандартными модулями DDR5 с двумя подканалами.

Компания ASRock объявила, что её материнские платы с чипсетами Intel серий 600, 700 и 800 поддерживают новые модули памяти DDR5 HUDIMM и HSODIMM. Это память DDR5, в которой задействован только один 32-битный подканал вместо двух.

По всей видимости, ASRock разрабатывала новые модули в сотрудничестве с Team Group: «Для нас это большая честь совместно с ASRock разрабатывать модули DRAM с одним подканалом. Эта технология, на которую подана заявка на патент, позволяет сократить количество микросхем в модуле оперативной памяти вдвое, что приводит к снижению стоимости. Мы надеемся, что это поможет удовлетворить высокий спрос на модули DRAM», — сказал Джерри Чен (Gerry Chen), генеральный директор Team Group.

В текущих условиях на рынке, когда цены на память сильно выросли, модули DDR5 HUDIMM и HSODIMM позволят покупателям сэкономить. В первую очередь это решение для недорогих компьютеров. Очевидно, что пропускная способность модулей с одним подканалом ниже, чем у модулей с двумя подканалами. Однако модули с одним и двумя подканалами можно сочетать, получая более высокую пропускную способность и меньшую задержку, чем при использовании одного модуля памяти. Компания демонстрирует это, сравнивая парную конфигурацию 8+16 ГБ (HUDIMM + UDIMM) с одним модулем 24 ГБ (UDIMM).

Компания ASRock сотрудничает и с другими производителями памяти, чтобы вывести на рынок больше модулей HUDIMM и HSODIMM.