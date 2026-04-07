Одна башня, шесть тепловых трубок и два вентилятора.

Компания Thermalright представила две новые версии воздушного процессорного кулера Ultra 120 Extreme, сообщает Vortez. Это модели Ultra 120 Extreme EVO REV.5 и Ultra 120 Extreme SNOW REV.5. Кулеры модернизировали для совместимости с современными платформами и эффективного охлаждения актуальных процессоров AMD и Intel, сохранив классическую однобашенную конструкцию.

Источник изображения: Thermalright (и далее)

Процессорные кулеры серии Thermalright Ultra-120 Extreme в середине 2000-х годов считались одними из самых эффективных воздушных систем охлаждения благодаря конструкции с шестью 6-мм тепловыми трубками и плотно расположенными рёбрами. Обновлённая версия REV.5 переносит эту проверенную формулу в современность, дополняя её модернизированными вентиляторами и новой системой крепления.

Представленные модели имеют одинаковую конструкцию и размеры 132x63x157 мм. Тепловые трубки соединяют радиатор с основанием из никелированной меди марки C1100. Обновлённая система крепления поддерживает широкий спектр платформ: Intel LGA115x, 1200, 1700, 2011, 2066, а также AMD AM4 и AM5.

В комплект с каждым кулером входят два 120-мм вентилятора. Модель Ultra 120 Extreme EVO REV.5 комплектуется вентиляторами TL-N12-R9 со скоростью вращения до 2400 оборотов в минуту и воздушным потоком до 85,35 CFM (кубических футов в минуту) и TL-N12R-R13 с воздушным потоком до 83,2 CFM. Модель Ultra 120 Extreme SNOW REV.5 комплектуется этими же вентиляторами, но в белом цвете: TL-N12W-R9 и TL-N12RW-R13. В вентиляторах используются двойные шарикоподшипники.

Цены и сроки появления в продаже не уточняются.