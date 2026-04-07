Инсайдер скорректировал прошлый прогнозы.

Встроенное видеоядро процессоров Intel Nova Lake не получит мультимедийный блок интегрированной графики Xe следующего, 4-го поколения, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Ранее этот же инсайдер утверждал обратное, но теперь признал, что информация оказалась неточной. Интегрированная графика будущих процессоров Intel будет опираться на архитектуры Xe3-LPG и Xe3P в зависимости от конкретного класса и модели процессора.

Архитектура Xe3P считается продвинутой версией Xe3 и, как предполагается, в первую очередь предназначена для интегрированной графики процессоров Intel Nova Lake-H. Процессоры этого класса должны оснащаться самыми производительными встроенными графическими решениями с количеством ядер до 12 включительно — это будет замена семейству Panther Lake-H.

Точный график выпуска новых процессоров Intel Nova Lake пока неизвестен. Ожидается, что первые настольные процессоры для новой платформы LGA 1954 представят в конце 2026 года.