molexandr
Графика в процессорах Intel Nova Lake будет использовать архитектуры Xe3 и Xe3P без блоков Xe4
Инсайдер скорректировал прошлый прогнозы.

Встроенное видеоядро процессоров Intel Nova Lake не получит мультимедийный блок интегрированной графики Xe следующего, 4-го поколения, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Ранее этот же инсайдер утверждал обратное, но теперь признал, что информация оказалась неточной. Интегрированная графика будущих процессоров Intel будет опираться на архитектуры Xe3-LPG и Xe3P в зависимости от конкретного класса и модели процессора.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Архитектура Xe3P считается продвинутой версией Xe3 и, как предполагается, в первую очередь предназначена для интегрированной графики процессоров Intel Nova Lake-H. Процессоры этого класса должны оснащаться самыми производительными встроенными графическими решениями с количеством ядер до 12 включительно — это будет замена семейству Panther Lake-H.

Точный график выпуска новых процессоров Intel Nova Lake пока неизвестен. Ожидается, что первые настольные процессоры для новой платформы LGA 1954 представят в конце 2026 года.

#intel #процессоры #ноутбуки #nova lake
Источник: videocardz.com
Популярные новости

Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
6
На Уральском заводе гражданской авиации строится цех изготовления литых деталей для авиадвигателей
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
2
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Titan Army анонсировала 27-дюймовый монитор с двумя режимами работы и технологией DyDs 2.0
+
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34» доставит на МКС сладости и георгиевскую ленту
+
Стартап из США потратил четверть миллиарда долларов на ИИ-тракторы и уволил всех сотрудников
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
Трамп предложил урезать бюджет НАСА на 23%
+
Уникальный смартфон LG Rollable со сворачиваемым экраном впервые попал на видео с разборкой
+
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
Физики впервые экспериментально зафиксировали – оптические вихри могут двигаться быстрее света
+
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Новый алгоритм Nvidia снижает потребление видеопамяти с 6,5 Гбайт до 970 Мбайт без потери качества
+
Linux лучше раскрыл потенциал RX 580 8 ГБ в паре с Ryzen 5 5600X на фоне Windows 11 в ряде игр
+
РБК: Компания Epic Games зарегистрировала в России товарный знак Sunflower
+
Intel выпустила 16-ядерный процессор Panther Lake с графикой Arc B390
2
В России могут в пять раз повысить штраф за чрезмерный шум от транспортных средств
13
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
4

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
3
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
1

