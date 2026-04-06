Компания Intel продолжит производство настольных процессоров Core 14-го поколения Raptor Lake-S Refresh и чипсетов для материнских плат 700-серии с сокетом LGA 1700, чтобы они были доступны «в изобилии». Об этом заявил вице-президент и генеральный менеджер по техническому маркетингу клиентского сегмента Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) в интервью ресурсу Club386, пишет TechPowerUp.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

«Raptor Lake является значимой частью нашей стратегии», — подчеркнул Хэллок, также отметив появление материнских плат LGA 1700 с комбинированной поддержкой оперативной памяти DDR4 и DDR5. Такие платы позволяют первоначально собрать систему с более дешёвой памятью DDR4, а затем, при необходимости, перейти на DDR5. Несколько материнских плат с поддержкой памяти DDR4 и DDR5 представила компания ASRock и, судя по заявлению Хэллока, в 2026 можно ожидать больше таких моделей.

Продолжая выпуск процессоров Intel Core 14-го поколения, компания поддерживает свои производственные линии Intel 7 в активном состоянии, отметили в TechPowerUp. Для производства большинства кристаллов в процессорах Arrow Lake используются мощности TSMC. Также это может помочь завоевать благосклонность потребителей в текущих сложных условиях, когда цены на память многократно выросли. Процессоры Raptor Lake-S Refresh стали последними с поддержкой и DDR4 и DDR5 памяти. Даже в паре с более старой и медленной памятью платформа LGA 1700 обладает производительностью, достаточной для современных игр.

Что касается конкурента, AMD тоже продолжает выпуск процессоров для платформы AM4 с целью предложить владельцам возрастных систем какие-то варианты для апгрейда в этот непростой период. Недавним пополнением серии Ryzen 5000 стал 6-ядерный 12-поточный 3D V-Cache процессор Ryzen 5 5500X3D.