Это 14-ядерный 20-поточный процессор

Компания Intel незаметно выпустила процессор Core i7-13645HX семейства Raptor Lake HX для мощных ноутбуков, сообщает VideoCardz.com. Примечательно, что в конце 2024 года компания провела ребрендинг, в рамках которого процессоры Raptor Lake H стали выпускаться в рамках серии Core 200 без приставки Ultra. Похоже, что более производительных процессоров HX ребрендинг не коснулся.

Согласно официальным спецификациям, Core i7-13645HX — это 14-ядерный 20-поточный процессор с конфигурацией производительных и эффективных ядер 6P+8E, максимальной тактовой частотой 4,9 ГГц. Процессор оснащается кэш-памятью Intel Smart Cache объёмом 24 МБ. В режиме турбо мощность 13645HX может кратковременно повышаться до 157 Вт при базовом значении 55 Вт. Заявлена поддержка оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-5600. В процессор интегрирована графика с количеством исполнительных блоков, равным 32.

Поддержка более быстрой памяти DDR5 и более производительная интегрированная графика — ключевые отличия нового процессора Core i7-13645HX от 13650HX, выпущенного ранее. По умолчанию 13650HX поддерживает оперативную память DDR5-4800, а также оснащается вдвое «меньшей» графикой (16 исполнительных блоков). Похоже, единственным преимуществом 13650HX является немного более высокая максимальная тактовая частота эффективных ядер: 3,6 против 3,5 ГГц.

Следующий по списку процессор Core i7-13700HX заметно отличается от рассмотренной выше пары. Он оснащается 16-ядерной 24-поточной конфигурацией 8P+8E, 30 МБ кэш-памяти 3-го уровня и может повышать тактовую частоту до 5,0 ГГц. Интегрированная графика использует 32 исполнительных блока.