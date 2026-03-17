Компания KIOXIA анонсировала в рамках серии GP разработку высокопроизводительного твердотельного накопителя, именуемого Super High IOPS SSD, сообщает TweakTown. Устройство позиционируется как новый подвид SSD для текущих и будущих систем искусственного интеллекта. Одной из особенностей является возможность эффективно использовать эти SSD-накопители для расширения памяти ускорителей искусственного интеллекта. Образцы для тестирования должны быть готовы к концу 2026 года.

Объём быстрой памяти типа DRAM или HBM является одним из ограничивающих факторов современных систем искусственного интеллекта. Для решения этой проблемы компания NVIDIA предложила стратегию Storage-Next, в рамках которой планируется радикально ускорить обмен данными между устройствами хранения данных и ускорителями искусственного интеллекта.

Рассматриваемые Super High IOPS SSD от KIOXIA оптимизированы для нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, выгрузкой и загрузкой данных графическими ускорителями. В частности, они оснащаются флэш-памятью KIOXIA XL-FLASH, которая отличается низкой задержкой и позволяет добиться высокой производительности ввода-вывода за счёт блоков данных по 512 байт. Также новые накопители энергоэффективнее.

С ростом моделей искусственного интеллекта растёт и объём кэшируемых данных, которые тоже нужно хранить в памяти. В данном случае NVIDIA предлагает ещё одну технологию для расширения памяти ускорителей, которая называется Context Memory Storage (CMX). С этой технологией совместимы новые SSD-накопители KIOXIA серии CM9. Это накопители формата E3.S с поддержкой PCIe 5.0 и TLC-памятью с большим ресурсом 3 DWPD (Drive Writes Per Day). Объём накопителей доходит до 25,6 ТБ.

KIOXIA ожидает, что новые накопители сыграют важнейшую роль в повышении эффективности и сокращении затрат при расширении центров обработки данных для искусственного интеллекта.