Возможен разгон памяти выше 10600 МТ/с

Компания MSI готовится к выпуску материнской платы MEG X870E Unify-X MAX с расширенными возможностями для разгона. Плата была представлена на выставке CES 2026 и скоро появится в продаже, сообщает Wccftech.

MEG X870E Unify-X MAX — первая материнская плата Unify для платформы AMD AM5. Согласно имеющейся информации, плата оснащается мощной подсистемой питания и двумя слотами DDR5 с поддержкой оперативной памяти общим объёмом до 128 ГБ. Максимальная скорость DDR5 при разгоне может превышать 10600 мегатранзакций в секунду. На плате также располагаются четыре слота PCI-E, пять разъёмов M.2, и в том и в другом случае по два слота/разъёма поддерживают PCIe 5.0. Платы MSI серии MAX для платформы AMD оснащаются тактовыми генераторами для настройки BCLK и микросхемами BIOS с памятью объёмом 64 МБ.

Среди прочего: радиаторы Frozr для охлаждения M.2 SSD-накопителей, конструктивные решения для лёгкой сборки без инструментов, светодиод DEBUG, кнопки включения и выключения питания, дополнительные разъёмы питания для повышения стабильности под нагрузкой. На панели ввода-вывода расположено 11 портов USB: 2 порта USB4, 1 порт USB 3.2 Gen 2x2, 8 портов USB 3.2 Gen 2.