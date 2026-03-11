Сайт Конференция
Блоги
molexandr
Цены на мини-ПК ASUS NUC 16 Pro Panther Lake в Китае повысились до уровня ROG NUC прошлых поколений
Это уже не простые офисные компьютеры.

Компания ASUS начала продажи компактных компьютеров NUC 16 Pro в Китае после того, как впервые продемонстрировала системы на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz.com. Это одни из первых мини-ПК, оснащённых процессорами Intel Panther Lake. Появившаяся в продаже система оснащается процессором Core Ultra X7 358H с интегрированной графикой Arc B390, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ. В планах компании и более производительные конфигурации на базе чипов Core Ultra X9.

Источник изображения: ASUS (и далее)

ASUS позиционирует NUC 16 Pro как производительные компактные ПК, а не как обычные офисные компьютеры. В частности, совокупная производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, может достигать 180 трлн. операций в секунду. На официальной странице продукта компания заявляет, что конфигурации с процессорами Core Ultra X7 и X9 поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-9600, оснащаются системами охлаждения с двумя вентиляторами и парой слотов для M.2 SSD-накопителей с поддержкой PCIe Gen5 и Gen4.

В рассматриваемой системе также предусмотрены два адаптера Ethernet 2.5G, адаптер Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, два порта Thunderbolt 4, два видеовыхода HDMI 2.1 и дополнительные порты USB 3.2 Gen 2 на передней и задней панелях. Цена составляет 10999 юаней или примерно 1600 долларов США по курсу на момент публикации оригинальной новости. Цены значительно выросли, отметили авторы VideoCardz.com, новые ASUS NUC 16 Pro дороже Intel NUC Extreme прошлых поколений и догнали компьютеры ASUS ROG NUC 2024 года.

#asus #мини-пк #intel panther lake
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

manuils
18:02
Нормальная комиссия, пополняю кошелек и со сбера, и с тинька, все норм проходит. Банк пропускает без проверок; значит, я думаю, все норм, адекватный кошель. Можно пользоваться
Antarctic Wallet – опыт оплаты криптой за 1 год работы сервиса и новые функции
Шапошников
17:48
Мозги тебе явно не продали, купи хоть говяжьи
«Микрон» должен сделать до 2029 года высокоточный оптический сканер для создания микросхем
Сергей Анатолич
17:33
Но ведь сша это величайшая во вселенной государство, бюджет которой превышает бюджет всей планеты Земля вместе взятой, ну по словам Трампа конечно. Зачем им чья то помощь? Или пиз...ят, как всегда?🤣
В США впервые за 50 лет построят новый НПЗ при поддержке Индии
IRanPast
17:31
Никому твоё гомно не нужно, все пользуются Snap и Flatpak
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Shatun29
17:21
То что на вторичке лежит максимум на запчасти....школота покупает новые чтобы убить их нахер за сезон и потом лохам впихнуть таким же как они под видом экономии. Максимум облицовку подправят, а что в ...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:16
Играю с 2002 года. Все эти сеги-плойки в расчет не беру. Чисто РСшный опыт. И за это время сделал вывод экшены-шутеры это по большей части мое. RPG ну, не мое, как и стратегии. Гонки ну бывает под нас...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Spike Rus
17:02
Какие 130к, вон кроссы от 80к руб лежат на вторичке бери-нехочу. Это месяц спокойной работы в ближайшем ПВЗ.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Spike Rus
17:01
Ага, теперь вопрос лишь в цене. Если дороже 150к, то нафиг он не сдался ибо вторичка буквально завалена кроссами с прайсом от 80к. руб.
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Валерий К
16:18
Работали над новой разработкой, потому что разработать шипы, которые не вылетают в первый сезон, так и не смогли.
Финская Nokian начинает выпуск зимних шин с полностью адаптивными шипами после 10 лет разработки
Vergo
15:48
Тонкая и кропотливая работа сама по себе вызывает восхищение. Тем более, когда она дает положительный результат. Мастер доказывает, что может справиться с самым сложным случаем. ЧСВ растет :-) Никто н...
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
