Это уже не простые офисные компьютеры.

Компания ASUS начала продажи компактных компьютеров NUC 16 Pro в Китае после того, как впервые продемонстрировала системы на выставке CES 2026, сообщает VideoCardz.com. Это одни из первых мини-ПК, оснащённых процессорами Intel Panther Lake. Появившаяся в продаже система оснащается процессором Core Ultra X7 358H с интегрированной графикой Arc B390, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ. В планах компании и более производительные конфигурации на базе чипов Core Ultra X9.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Может быть интересно

ASUS позиционирует NUC 16 Pro как производительные компактные ПК, а не как обычные офисные компьютеры. В частности, совокупная производительность в задачах, связанных с искусственным интеллектом, может достигать 180 трлн. операций в секунду. На официальной странице продукта компания заявляет, что конфигурации с процессорами Core Ultra X7 и X9 поддерживают до 96 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-9600, оснащаются системами охлаждения с двумя вентиляторами и парой слотов для M.2 SSD-накопителей с поддержкой PCIe Gen5 и Gen4.

В рассматриваемой системе также предусмотрены два адаптера Ethernet 2.5G, адаптер Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, два порта Thunderbolt 4, два видеовыхода HDMI 2.1 и дополнительные порты USB 3.2 Gen 2 на передней и задней панелях. Цена составляет 10999 юаней или примерно 1600 долларов США по курсу на момент публикации оригинальной новости. Цены значительно выросли, отметили авторы VideoCardz.com, новые ASUS NUC 16 Pro дороже Intel NUC Extreme прошлых поколений и догнали компьютеры ASUS ROG NUC 2024 года.