Один 288-ядерный процессор на 30% быстрее двух 144-ядерных и на 60% эффективнее.

Компания Intel использовала выставку Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), чтобы подробнее познакомить аудиторию с процессорами Xeon 6+ семейства Clearwater Forest для сетевой и облачной инфраструктуры, сообщает VideoCardz.com. Эти процессоры разрабатываются в рамках концепции «сети, готовые к ИИ», где логика ИИ внедряется непосредственно в сети, а также в рамках стратегии по глобальному переходу к шестому поколению мобильной связи (6G).

Может быть интересно

В состав флагманских процессоров Intel Xeon 6+ входит двенадцать вычислительных плиток на базе техпроцесса Intel 18A, по четыре на каждую из трёх базовых плиток на базе техпроцесса Intel 3, а также два блока ввода-вывода на базе Intel 7. Кроме этого Intel упоминает двенадцать блоков EMIB 2.5D в составе пакета и технологию упаковки Foveros Direct 3D. На одну вычислительную плитку приходится 24 эффективных ядра на базе архитектуры Darkmont — в будущей серии появятся 288-ядерные процессоры для односокетных и двухсокетных платформ.

Каждый блок ввода-вывода поддерживает 48 линий PCIe 5.0, 32 линии CXL 2.0 и 96 линий UPI 2.0. Кроме этого, в нём располагается 8 ускорителей с поддержкой технологий Intel QuickAssist, Intel Dynamic Load Balancer, Intel Data Streaming Accelerator и Intel In-Memory Analytics Accelerator.

Что касается кэша и памяти, говорится о наличии 192 МБ кэш-памяти последнего уровня на каждую базовую плитку и 48 МБ кэш-памяти последнего уровня на каждую вычислительную плитку. Каждая базовая плитка поддерживает 4 канала памяти DDR5. Отсюда общие характеристики для односокетной платформы: поддержка 12-канальной DDR5-8000, до 576 МБ кэш-памяти последнего уровня, 96 линий PCIe 5.0 и 64 линии CXL 2.0. Номинальный тепловой пакет процессоров находится в диапазоне от 300 до 500 Вт.

Как ожидается, процессоры Intel Xeon 6+ выпустят в первой половине 2026 года. По информации ComputerBase, на выставке MWC 2026 уже демонстрировались серверные системы с процессорами Xeon 6+. Процессоры практически готовы к серийному производству. Один 288-ядерный процессор новой серии в серверной системе компании Ericsson от Dell был на 30% быстрее двух 144-ядерных Xeon 6780E. Кроме этого, новая система была энергоэффективнее на 60%. По предварительным оценкам, 9 новых серверов с процессорами Clearwater Forest могут заменить 41 старый сервер с процессорами Cascade Lake, снизив энергопотребление с 16,4 до 6,3 киловатт.

Что ещё может быть интересно, это брендинг «+», который может быть использован компанией Intel для обновлённых потребительских процессоров Arrow Lake Refresh. Настольные процессоры Core Ultra 200K Plus могут представить 11 марта.