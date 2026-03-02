Сайт Конференция
molexandr
Intel продемонстрировала на выставке MWC 2026 процессоры Xeon 6+ с количеством ядер до 288
Один 288-ядерный процессор на 30% быстрее двух 144-ядерных и на 60% эффективнее.

Компания Intel использовала выставку Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), чтобы подробнее познакомить аудиторию с процессорами Xeon 6+ семейства Clearwater Forest для сетевой и облачной инфраструктуры, сообщает VideoCardz.com. Эти процессоры разрабатываются в рамках концепции «сети, готовые к ИИ», где логика ИИ внедряется непосредственно в сети, а также в рамках стратегии по глобальному переходу к шестому поколению мобильной связи (6G).

Источник изображения: Intel (и далее)

В состав флагманских процессоров Intel Xeon 6+ входит двенадцать вычислительных плиток на базе техпроцесса Intel 18A, по четыре на каждую из трёх базовых плиток на базе техпроцесса Intel 3, а также два блока ввода-вывода на базе Intel 7. Кроме этого Intel упоминает двенадцать блоков EMIB 2.5D в составе пакета и технологию упаковки Foveros Direct 3D. На одну вычислительную плитку приходится 24 эффективных ядра на базе архитектуры Darkmont — в будущей серии появятся 288-ядерные процессоры для односокетных и двухсокетных платформ.

Каждый блок ввода-вывода поддерживает 48 линий PCIe 5.0, 32 линии CXL 2.0 и 96 линий UPI 2.0. Кроме этого, в нём располагается 8 ускорителей с поддержкой технологий Intel QuickAssist, Intel Dynamic Load Balancer, Intel Data Streaming Accelerator и Intel In-Memory Analytics Accelerator.

Что касается кэша и памяти, говорится о наличии 192 МБ кэш-памяти последнего уровня на каждую базовую плитку и 48 МБ кэш-памяти последнего уровня на каждую вычислительную плитку. Каждая базовая плитка поддерживает 4 канала памяти DDR5. Отсюда общие характеристики для односокетной платформы: поддержка 12-канальной DDR5-8000, до 576 МБ кэш-памяти последнего уровня, 96 линий PCIe 5.0 и 64 линии CXL 2.0. Номинальный тепловой пакет процессоров находится в диапазоне от 300 до 500 Вт.

Как ожидается, процессоры Intel Xeon 6+ выпустят в первой половине 2026 года. По информации ComputerBase, на выставке MWC 2026 уже демонстрировались серверные системы с процессорами Xeon 6+. Процессоры практически готовы к серийному производству. Один 288-ядерный процессор новой серии в серверной системе компании Ericsson от Dell был на 30% быстрее двух 144-ядерных Xeon 6780E. Кроме этого, новая система была энергоэффективнее на 60%. По предварительным оценкам, 9 новых серверов с процессорами Clearwater Forest могут заменить 41 старый сервер с процессорами Cascade Lake, снизив энергопотребление с 16,4 до 6,3 киловатт.

Что ещё может быть интересно, это брендинг «+», который может быть использован компанией Intel для обновлённых потребительских процессоров Arrow Lake Refresh. Настольные процессоры Core Ultra 200K Plus могут представить 11 марта.

#intel #процессоры #clearwater forest #xeon 6+
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:24
По факту выгоды никакой, если кто то ворует твои документы и работу. Никто не поменяет свой туалет на общественный клозэт.
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
DTS
17:22
А что США? Делают то что им надо и на никого не смотрят, не то что подстилка ЕС. Кто сильный тот и прав, а сказка про "демократию" для лошков.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Hard-Workshop
17:19
не станет, потому что у месы 24.2.8 есть серьезные проблемы при наличии в системе нескольких видеокарт, в 25.0.7 (ставится через CUP-2481 в чимбаликсе) вроде как именно эти проблемы с несколькми видео...
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
OgoGoLog
16:50
И склеиваются мониторы
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Валерий Валерьевич
16:42
А США ?
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Валерий Валерьевич
16:40
Лучше бы ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогих и бесполезных Британских учёных дешёвыми индусами и неграми.
Ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогие редкоземельные металлы дешёвым алюминием
OgoGoLog
16:29
"циклоптриалюман" Трёх циклопов-алюманов вывели?
Ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогие редкоземельные металлы дешёвым алюминием
swr5
16:07
Израиль спасет только покаяние.
Windows 11 демонстрирует стремительный рост доли на рынке на фоне резкого падения Windows 10
Wanderen
16:06
Хорошая статья ... добрая . Все игры что названы у меня до сих пор в сд-дисках лежат где то на антресолях. ... да и мой путь ПК "боярина" , начался за долго до времен озвученных в статье . с 1988 года...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом
32Влад32
15:55
Британские ученые чаще занимаются другими вопросами.
Ученые из Великобритании нашли способ заменить дорогие редкоземельные металлы дешёвым алюминием
