По слухам, B70 одна из новых видеокарт Intel с 32 ГБ видеопамяти, запланированных на первый квартал 2026 года.

Компания Intel упомянула «системы с B70» в примечаниях к выпуску своего программного обеспечения, что является самым явным на сегодняшний день подтверждением существования видеокарт Arc Pro B70 в тестовой среде Intel, сообщает VideoCardz.com. Упоминание содержится в списке изменений последней бета-версии LLM-Scaler-vLLM.

LLM-Scaler-vLLM — это готовый пакет от Intel для запуска и тестирования алгоритмов вывода LLM на многопроцессорной платформе Arc Pro. Intel описывает его как расширенную, оптимизированную сборку vLLM, которая содержит специфичные для Intel настройки и поставляется в виде автономного установщика и Docker-контейнера.

Говоря о видеокартах Arc Pro B70, наиболее примечательными в списке изменений являются две строки: в одной сообщается о том, что для рассматриваемого релиза проводилась проверка G31, в другой, что для сравнения производительности B70 тестировалась в составе неидеальной конфигурации. Это напрямую связывает наименование B70 и обозначение графического процессора G31 в рамках одного документа.

По информации VideoCardz.com, в этом квартале компания Intel планирует представить видеокарты Arc Pro B70 и B65, обе из которых будут оснащаться графическими процессорами G31 и 32 ГБ видеопамяти GDDR6 на 256-битной шине. Официально видеокарты не были анонсированы компанией Intel.