Ведущий архитектор игровых консолей Sony PS5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) объявил о выпуске новой версии технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), которая используется для повышения эффективного разрешения в играх на PS5 Pro. Обновление будет выпущено в ближайшие недели.
Первая игра с поддержкой новой версии PSSR — это Resident Evil Requiem — продолжение известной франшизы игр в жанре survival horror от компании Capcom. Мартовское обновление PS5 Pro добавит опцию Enhance PSSR Image Quality — это позволит оценить качество новой версии технологии PSSR в играх, которые уже поддерживают оригинальную.
В новой версии PSSR разработчики выбрали иной подход к нейронной сети и к алгоритму в целом, отметил Черни, не говоря о технических подробностях. По крайней мере, стало известно, что технология стала намного лучше справляться с масштабированием и детализацией волос. Это важный аспект для создателей Resident Evil Requiem, которые старались наполнить игру множеством детально проработанных мелочей, усиливающих погружение. В частности, разработчики игры сосредоточились на повышении визуального качества главных героев, используя возможности обновлённого игрового движка RE Engine.
«Например, каждая отдельная прядь волос на голове и в бороде отображается в виде полигона, что позволяет ей реалистично двигаться в соответствии с движениями тела и ветром. Способ прохождения света через волосы также меняется в зависимости от того, как перекрываются пряди волос [...] Улучшенная версия PSSR позволила нам добиться большей выразительности, успешно обработав те детали и фактурные нюансы, которые обычно трудно масштабировать из-за их сложности», – Масару Идзуин (Masaru Ijuin), старший менеджер отдела поддержки по разработке движков в департаменте фундаментальных технологических исследований Capcom.
Разработка и совершенствование PSSR является частью совместного проекта с компанией AMD. Проект носит название Amethyst. На доработку первоначальной версии технологии у разработчиков ушло около полугода. Черни анонсировал новую версию PSSR летом 2025 года, рассказав тогда, что в новой версии технологии масштабирования PlayStation будет реализован алгоритм AMD FSR 4.