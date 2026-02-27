В марте PS5 Pro получит обновление с возможностью активации новой версии технологии PSSR для игр, которые уже поддерживают оригинальную.

Ведущий архитектор игровых консолей Sony PS5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) объявил о выпуске новой версии технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), которая используется для повышения эффективного разрешения в играх на PS5 Pro. Обновление будет выпущено в ближайшие недели.

Первая игра с поддержкой новой версии PSSR — это Resident Evil Requiem — продолжение известной франшизы игр в жанре survival horror от компании Capcom. Мартовское обновление PS5 Pro добавит опцию Enhance PSSR Image Quality — это позволит оценить качество новой версии технологии PSSR в играх, которые уже поддерживают оригинальную.

Источник изображения: Mahdi Naserinejad, Unsplash

В новой версии PSSR разработчики выбрали иной подход к нейронной сети и к алгоритму в целом, отметил Черни, не говоря о технических подробностях. По крайней мере, стало известно, что технология стала намного лучше справляться с масштабированием и детализацией волос. Это важный аспект для создателей Resident Evil Requiem, которые старались наполнить игру множеством детально проработанных мелочей, усиливающих погружение. В частности, разработчики игры сосредоточились на повышении визуального качества главных героев, используя возможности обновлённого игрового движка RE Engine.

Сравнение новой версии PSSR (сверху) и первой версии этой технологии (снизу). На волосах разница видна даже на изображениях невысокого разрешения. Более качественные снимки приводятся в блоге PlayStation. Источник изображения: Sony, Capcom (отредактировано)

«Например, каждая отдельная прядь волос на голове и в бороде отображается в виде полигона, что позволяет ей реалистично двигаться в соответствии с движениями тела и ветром. Способ прохождения света через волосы также меняется в зависимости от того, как перекрываются пряди волос [...] Улучшенная версия PSSR позволила нам добиться большей выразительности, успешно обработав те детали и фактурные нюансы, которые обычно трудно масштабировать из-за их сложности», – Масару Идзуин (Masaru Ijuin), старший менеджер отдела поддержки по разработке движков в департаменте фундаментальных технологических исследований Capcom.

Разработка и совершенствование PSSR является частью совместного проекта с компанией AMD. Проект носит название Amethyst. На доработку первоначальной версии технологии у разработчиков ушло около полугода. Черни анонсировал новую версию PSSR летом 2025 года, рассказав тогда, что в новой версии технологии масштабирования PlayStation будет реализован алгоритм AMD FSR 4.