Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Resident Evil Requiem стала первой игрой с поддержкой новой версии PSSR на PS5 Pro
В марте PS5 Pro получит обновление с возможностью активации новой версии технологии PSSR для игр, которые уже поддерживают оригинальную.

Ведущий архитектор игровых консолей Sony PS5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) объявил о выпуске новой версии технологии PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), которая используется для повышения эффективного разрешения в играх на PS5 Pro. Обновление будет выпущено в ближайшие недели.

Первая игра с поддержкой новой версии PSSR — это Resident Evil Requiem — продолжение известной франшизы игр в жанре survival horror от компании Capcom. Мартовское обновление PS5 Pro добавит опцию Enhance PSSR Image Quality — это позволит оценить качество новой версии технологии PSSR в играх, которые уже поддерживают оригинальную.

Может быть интересно

Источник изображения: Mahdi Naserinejad, Unsplash

В новой версии PSSR разработчики выбрали иной подход к нейронной сети и к алгоритму в целом, отметил Черни, не говоря о технических подробностях. По крайней мере, стало известно, что технология стала намного лучше справляться с масштабированием и детализацией волос. Это важный аспект для создателей Resident Evil Requiem, которые старались наполнить игру множеством детально проработанных мелочей, усиливающих погружение. В частности, разработчики игры сосредоточились на повышении визуального качества главных героев, используя возможности обновлённого игрового движка RE Engine.

Сравнение новой версии PSSR (сверху) и первой версии этой технологии (снизу). На волосах разница видна даже на изображениях невысокого разрешения. Более качественные снимки приводятся в блоге PlayStation. Источник изображения: Sony, Capcom (отредактировано)

«Например, каждая отдельная прядь волос на голове и в бороде отображается в виде полигона, что позволяет ей реалистично двигаться в соответствии с движениями тела и ветром. Способ прохождения света через волосы также меняется в зависимости от того, как перекрываются пряди волос [...] Улучшенная версия PSSR позволила нам добиться большей выразительности, успешно обработав те детали и фактурные нюансы, которые обычно трудно масштабировать из-за их сложности», – Масару Идзуин (Masaru Ijuin), старший менеджер отдела поддержки по разработке движков в департаменте фундаментальных технологических исследований Capcom.

Разработка и совершенствование PSSR является частью совместного проекта с компанией AMD. Проект носит название Amethyst. На доработку первоначальной версии технологии у разработчиков ушло около полугода. Черни анонсировал новую версию PSSR летом 2025 года, рассказав тогда, что в новой версии технологии масштабирования PlayStation будет реализован алгоритм AMD FSR 4.

#игры #sony #игровые консоли #ps5 pro #resident evil requiem #pssr
Источник: blog.playstation.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл один набор DDR5 и получил десять комплектов из-за ошибки магазина
5
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
2
Банк Stifel спрогнозировал падение биткоина до 38 тысяч долларов на основе 15-летней трендовой линии
1
На фоне запуска серии Galaxy S26 бренд Poco рекомендует дождаться более умных смартфонов
+
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
7
Игра в стиле Diablo Crystalfall попала в тренды Steam за месяц до выхода
+
WCCFTech: Дистрибьюторы допустили утечку Galaxy S26 Ultra в ответ на политику Samsung
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S26 с почти единственным новшеством в виде выросших цен
1
В NJ Tech сравнили RX 5700 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в популярных играх
3
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Мишустин сообщил о запуске в России производства лайнера Ту-214
+
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
6
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
12
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
1
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
35
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
25
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
7

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
20:58
Не позорьтесь... ей богу... если вам так интересно ну зайдите в гугл, найдите даташит на ПК стандарта AT... да посмотрите - ну а если лень, то примите как данность, вот меня конечно волнует абсолютнос...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Александр Беляев
20:44
Удивляюсь право. Сегодня 2К стандарт для компьютера.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
NuclearMissionJam
20:40
Это очень старый термин, его сейчас если и используют, то старички. Или игроки мобильных игр. Обычно говорят пушер. В каждой игре свой термин для рашеров/пушеров. Посмотри/почитай про фрагеров в кс и...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Денис Мокрецов
20:19
Сравнил по попугайчикам в тестах. Сравнение скоростей загрузки приложений было бы и то информативней.
Энтузиаст сравнил быстродействие Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в моделях серии Galaxy S26
Arhilexx
20:16
С нетерпением ждём появления в любимом магазине.
Релиз Resident Evil Requiem установил рекорд серии по пиковому онлайну в Steam
Dentarg
20:09
В защиту FHD на 27". Угловое разрешение глаза при 100% зрении - 1 минута. Соотношение шага пикселя и расстояния до монитора - 1:3500. На деле даже 1:1000 смотрится более-менее (стандарт рекламных LED ...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Bamboliny
20:00
Я задал обычный совершенно нормальный вопрос по указанным вами цифрам. Но вы отвечаете так, как будто весь мир вам должен, пафосом можно печку топить. Но при этом умудряетесь нести такую космическую а...
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
serascer
19:34
для игр может быть, для работы с любым текстом - все что больше 1080p вызывает дискомфорт, слишком мелко. Я сам периодически задумываюсь о покупке 2к монитора 27 дюймов, особенно на фоне активного сни...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
ЛехаСектоид
19:32
Даже хз к какой роли выше себя бы мог отнести когда более активно играл в динамичные шутеры, я бы свой стиль назвал как аркадник. Ну короче тот кто первым влетает, раздаёт, принимает на себя урон, отв...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Dentarg
19:29
Нет, заменил FHD на QHD 27" - шрифты поглаже, но вообще не принципиально. А в играх требования к GPU x2.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter