Обычно поводом для новостей становятся истории, описывающие негативный опыт взаимодействия пользователей с гарантийными отделами тех или иных магазинов, однако среди сообщений встречаются и позитивные случаи. Пользователь Reddit под псевдонимом Space_swag рассказал, как гарантийный отдел компании AMD преподнёс ему неплохой подарок в новом году.

Началась история печально, у пользователя внезапно вышел из строя Ryzen 9 7950X3D, дорогостоящий 16-ядерный процессор с 3D V-Cache. К счастью, гарантийный отдел AMD одобрил замену, но это не единственная хорошая новость, пользователь получит новый 9950X3D с ядрами на базе архитектуры Zen 5.

В комментариях пользователи отметили, что это стандартная практика для AMD, если для замены нет точно такого же процессора, компания предоставляет более современную альтернативу или модель с эквивалентной производительностью. Однако эквивалент не всегда соответствует тем характеристикам, которые важны для покупателя.

Один из пользователей сообщил, что по в рамках гарантийного обслуживания получил Ryzen 9 5950X на замену вышедшему из строя Ryzen 7 5800X3D. Новый процессор имеет в два раза больше ядер, но у него нет 3D V-Cache, наличие которого важнее для игр. Интересно, что AMD не спрашивала подтверждения перед отправкой процессора без 3D V-Cache.

В конечном итоге владелец остался доволен, но всё же первоначально отдал предпочтение модели с дополнительным кэшем. Что касается замены 7950X3D на 9950X3D, это неплохой апгрейд, согласно релизным тестам TechPowerUp более современная модель в среднем может быть на 10% быстрее, а с учётом вышедших с тех пор обновлений преимущество могло увеличиться.