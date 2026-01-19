Компактные блоки питания ACRUX II длиной 140 мм с фирменными 120-мм вентиляторами

Компания Zalman представила серию компактных и мощных блоков питания ACRUX II, сообщает ITHome. В серию вошли модели мощностью 850, 1000 и 1200 Вт длиной 140 мм. Блоки питания соответствуют требования стандарта Intel ATX 3.1 и обладают конструкцией с модульным подключением кабелей.

Источник изображения: Zalman

Эффективность блоков питания Zalman ACRUX II подтверждается сертификатами 80 PLUS Platinum и Cybenetics Platinum. Отдельно отмечается модель мощностью 1000 Вт, которая удостоилась сертификата Cybenetics Titanium. В блоках питания используется схема с активной коррекцией коэффициента мощности (APFC), резонансным LLC и DC-DC преобразователем, японскими электролитическими конденсаторами высокотемпературной серии 105°C. Колебание напряжений не превышает ±3%. Также отмечается наличие восьми защитных механизмов.

Источник изображения: Zalman

Кроме того, блок питания оснащаются фирменным 120-мм вентилятором со стабилизирующим кольцом на лопастях и гидродинамическим подшипником. Поддерживается полупассивный режим работы, когда вентилятор останавливается при нагрузке ниже 30%. Блок питания обладает сертификатом Cybenetics A+, что говорит о практически бесшумной работе.