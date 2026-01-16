Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Десятиядерный Intel Core 7 253PE для сокета LGA 1700 опередил 14-ядерный Core i5-14500 в PassMark
Процессор семейства Intel Bartlett Lake.

Процессор Intel Core 7 253PE для сокета LGA 1700, оснащённый только производительными ядрами в количестве 10 штук, опередил в бенчмарке PassMark хорошо известный Core i5-14500 с 14-ядерной конфигурацией из 6 производительных и 8 эффективных ядер, сообщает Wccftech. Оба процессора 20-поточные, поскольку эффективные ядра в Core i5-14500 не поддерживают технологию Hyper-Threading.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

Процессор Core 7 253PE является представителем семейства Intel Bartlett Lake, которое предназначено для встраиваемых систем. Эти процессоры совместимы с сокетом LGA 1700 и в теории могли бы использоваться с потребительскими материнскими платами, но в свободной продаже недоступны. Более того, на момент написания официально были выпущены только модели E и TE с конфигурациями ядер, идентичными потребительским.

Источник изображения: Wccftech, @x86deadandback в соцсети X (заблокирована в РФ)

Десятиядерный Core 7 253PE набрал 3647 баллов в однопоточных тестах PassMark и 31802 балла в многопоточных.  В однопотоке процессор уступил Core i5-14500 около 7…8%, но зато в многопотоке опередил его на 2%. Если же сравнивать Core 7 253PE с процессором Core i5-14400, который оснащается 10-ядерной 14-поточной конфигурацией 6P+4E, первый оказывается на 20% быстрее.

Intel Core 7 253PE, использующий только P-ядра, демонстрирует превосходные результаты в многопоточных вычислениях, что делает его отличным выбором для ресурсоёмких задач, отметили в Wccftech. По слухам, Intel может выпустить также 12-ядерную модель, которая, судя по рассмотренным результатам, может быть не хуже 24-ядерного Core i9-14900.

#intel #процессоры #lga 1700 #bartlett lake
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
4

Сейчас обсуждают

beastly77
18:47
Венесуэла всё, так что это теперь вряд ли
УАЗ планирует нарастить объём производства автомобилей на Кубе
Китя.
18:21
Снова повторим процедуру.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
18:20
Молодец. Печалит только то что они потом опять повылезают.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Никита Ильин
18:19
Ты сам ответил на вопрос. До 2600 dram:fcb ratio 13:1, а после 2600 44:3. Надо было на 2600 или 2666 максимально ужимать вторички и накинуть напряжения на КП, общее питание проца + экстрим режимы в пр...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Китя.
18:18
Пометил кто тут не нужен всё. Так всегда делаю.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Евгений Балахонов
18:18
Согласен. 150 км в час при любых раскладах вполне достаточно. Выше - резко растут риски аварии и расход топлива по экспоненте ;) На таких скоростях никакие тормоза не спасут - банально у среднего води...
В Минтрансе не считают необходимым повышать максимальную скорость движения по платным магистралям
Castl
18:17
Отличная новость. Теперь голубков всех в бан.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Castl
18:13
Жопошик имбецильный с клизмой вместо мозга,ты зачем опять свой вонючий пальчик всем показываешь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
18:10
Вот и допрыгались голубки Админ сделал запрос на удаления пристигните ремни пришло время на удаления левых акков. плачьте истерите но вам уже нечего не помоет.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
century84
18:00
В начале подумал что, что-то в истории нашей страны упустил, пока не прочитал за счёт чего долг гасится будет. А то что он оказался равен сумме замороженных активов просто совпадение.
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter