Процессор семейства Intel Bartlett Lake.

Процессор Intel Core 7 253PE для сокета LGA 1700, оснащённый только производительными ядрами в количестве 10 штук, опередил в бенчмарке PassMark хорошо известный Core i5-14500 с 14-ядерной конфигурацией из 6 производительных и 8 эффективных ядер, сообщает Wccftech. Оба процессора 20-поточные, поскольку эффективные ядра в Core i5-14500 не поддерживают технологию Hyper-Threading.

Источник изображения: Thufeil M, Unsplash

Процессор Core 7 253PE является представителем семейства Intel Bartlett Lake, которое предназначено для встраиваемых систем. Эти процессоры совместимы с сокетом LGA 1700 и в теории могли бы использоваться с потребительскими материнскими платами, но в свободной продаже недоступны. Более того, на момент написания официально были выпущены только модели E и TE с конфигурациями ядер, идентичными потребительским.

Источник изображения: Wccftech, @x86deadandback в соцсети X (заблокирована в РФ)

Десятиядерный Core 7 253PE набрал 3647 баллов в однопоточных тестах PassMark и 31802 балла в многопоточных. В однопотоке процессор уступил Core i5-14500 около 7…8%, но зато в многопотоке опередил его на 2%. Если же сравнивать Core 7 253PE с процессором Core i5-14400, который оснащается 10-ядерной 14-поточной конфигурацией 6P+4E, первый оказывается на 20% быстрее.

Intel Core 7 253PE, использующий только P-ядра, демонстрирует превосходные результаты в многопоточных вычислениях, что делает его отличным выбором для ресурсоёмких задач, отметили в Wccftech. По слухам, Intel может выпустить также 12-ядерную модель, которая, судя по рассмотренным результатам, может быть не хуже 24-ядерного Core i9-14900.