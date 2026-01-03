MSI опубликовала тизер нового флагманского монитора MEG X с дисплеем QD-OLED, сообщает VideoCardz. Компания позиционирует его как «первый в мире игровой монитор с искусственным интеллектом». Что под этим подразумевается, пока непонятно, технические характеристики не разглашаются.

Источник изображения: MSI (отредактировано)

По всей видимости, MEG X станет флагманским широкоформатным монитором MSI и, судя по недавним анонсам, может оснащаться новейшим дисплеем Samsung Display с вертикальной структурой субпикселей под названием V-Stripe. Обозначение MEG X соответствует текущей стратегии MSI по обновлению линейки продуктов высокого класса. Например, материнская плата MEG X870E GODLIKE не так давно тоже получила новую версию с литерой X в наименовании.

В преддверии выставки CES 2026 компания MSI уже анонсировала несколько новых игровых мониторов с дисплеями QD-OLED и рядом нововведений. MEG X может занять более высокое место среди них в качестве флагманской модели. В частности, новые мониторы оснащаются плёнкой DarkArmor, которая поглощает свет и эффективно препятствует появлению ореолов при ярком окружающем освещении. Плёнка улучшает отображение чёрного цвета, контрастность и качество изображения, а также защищает дисплей от царапин.

Монитор представят на выставке CES 2026.