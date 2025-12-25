Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra
Включая специальное издание Leica Edition.

Флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra представили в Китае. Устройство оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набором продвинутых камер. Для охлаждения чипсета и блоков камер используется двухканальная кольцевая жидкостная система.

Источник изображения: Xiaomi

В оснащение Xiaomi 17 Ultra входит плоский 6,9-дюймовый OLED-дисплей с керамическим защитным стеклом. Разрешение дисплея 2608 на 1200 пикселей. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision, максимальная яркость 3500 нит, переменная частота обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Яркость дисплея регулируется методом широтно-импульсной модуляции с частотой 1920 Гц. В числе прочего производитель уделяет внимание особенностям дисплея для защиты глаз, упоминая тройную сертификацию TÜV Rheinland.

Источник изображения: Xiaomi

В основной камере Xiaomi 17 Ultra используется дюймовый сенсор Leica Light Fusion 1050L с разрешением 50 Мп. Технология LOFIC расширяет динамический диапазон до 14 EV (Exposure Value), что позволяет использовать камеру для качественной съёмки в тёмное время суток и при контровом освещении. Телеобъектив оснащён сенсором 200 Мп от Leica с непрерывным оптическим зумом. В числе особенностей: двойная плавающая группа линз 3G + 5P, макросъёмка на расстоянии 30 см, зум без потерь в диапазоне 75…100 мм. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором с разрешением 50 Мп, угол обзора 115 градусов. Фронтальная камера 50 Мп поддерживает запись видео в режиме 4K 60 FPS.

Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra оснащается аккумулятором ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Есть поддержка протокола PPS (Programmable Power Supply), обратной зарядки в проводном и беспроводном режиме.

Смартфон весит 223,4 г, имеет толщину 8,29 мм, оснащён встроенным в дисплей ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками Dolby Atmos и портом USB-C 3.2 Gen 2. Поддерживается Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и спутниковая связь. Смартфон защищён от воды и пыли в соответствии с классами защиты IP66, IP68 и IP69.

Компания Xiaomi также представила версию Xiaomi 17 Ultra под названием Leica Edition. Эта версия отличается не только особым дизайном: смартфон оснащён регулятором для механического управления параметрами съёмки, в программном обеспечении есть дополнительный режим, а в комплекте поставки — дополнительные аксессуары.

В Китае стандартный Xiaomi 17 Ultra будет доступен в продаже с 27 декабря по цене от 6999 ¥ за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Цена конфигурации 16 ГБ плюс 512 ГБ начинается от 7499 ¥ (Leica Edition от 7999 ¥), а конфигурации 16 ГБ плюс 1 ТБ — от 8499 ¥ (Leica Edition от 8999 ¥).

#смартфоны #xiaomi #xiaomi ultra 17
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге началась подготовка к строительству нулевого этапа мегапроекта ВСМ
1
Счастливчик купил ПК с RTX 5090 и 9800X3D в паре с 64 ГБ DDR5 в разы дешевле его реальной цены
8
Unisimka: Больше половины опрошенных россиян хотели бы получить кнопочный телефон в подарок
1
ВВС Польши приобретут ещё две эскадрильи новых истребителей
+
Windows Latest анонсирует ThinkBook с «автоповоротом» экрана от Lenovo
+
В Испании в результате раскопок обнаружены инструменты возрастом около 7000 лет
+
Дания приобретёт у США ракеты увеличенной дальности AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
+
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
5
Wylsacom назвал модели iPhone, которые стоит выбрать в 2026 году
1
Впервые построенный в России гигантский арктический танкер-газовоз был передан заказчику
+
Euractiv: Страны ЕС в 2024 году потратили €709 млн на импорт морепродуктов из России
2
Троллейбусная сеть Махачкалы закрыта после 52 лет работы
1
ChatGPT может начать искусно встраивать рекламу в свои ответы пользователям
+
Bloomberg: Экспорт российской нефти достиг рекордных объёмов за последние два года
1
Процессоры Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 288 МБ L3-кэша для конкуренции с Intel Nova Lake-S
1
Bloomberg: Укрепление российского рубля в 2025 году стало сильнейшим за последние 30 лет
4
AMD готовит EXPO 1.20 с улучшенными профилями разгона DDR5 и поддержку CUDIMM на AM5 в 2026 году
+
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
2
Popular Mechanics: Белые медведи Арктики эволюционируют в реальном времени
+
МТЗ почти на треть увеличил выпуск тракторов BELARUS 3522 в этом году
+

Популярные статьи

Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
62
О прошитой Sony PlayStation 4 Slim в 2026 году — опыт бывалого консольщика
14
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
20
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
6
Как подготовиться к комфортному выживанию в условиях зомби-апокалипсиса — гипотетический сценарий
2
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
3
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
1
Вспоминаю свои любимые настолки из детства
4
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
24
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику
+

Сейчас обсуждают

A_K_
20:56
А как там в реальных задачах, а не в каком то Passmark.
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:52
Лучше бы он вернулся в нашу чудесную клинику и продолжил лечение.Ведь почти добились прогресса,а он все испортил побегом.Столько сил было вложено в попытках купировать его состояние,и он все похерил
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Главврач ПНД "Три кукушки",где лечат шизов Чимбала и Бернигана
20:46
Я даже такую карту то не помню))) .на каких помойках он это находит.Он даже Бернигана в этом превзошел.Но троллинг зачетный.Хотя вы не понимаете,это другое.Винде можно все Зы Ядрены пассатижи,ей 15 ле...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Илья Старинов
20:07
Я тебя не читаю совсем, псих Ты справку лучше от психиатра в следующий раз покажи
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Илья Старинов
20:05
Продолжай ВэКашный клоун с поехавшей крышей, продолжай Я тебя не читаю уже совсем, и так понятно, что ты пишешь из дурки, так хоть сайт поржёт. Вы обычно из ВК все с поехавшей крышей
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Иванов Дмитрий
19:50
"Все проходит... И это пройдет"
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
artemuss1990
19:48
Passmark всегда был продажным синезадым тестом
Intel Core Ultra 7 270K Plus приблизился к Ultra 9 285K и AMD Ryzen 9 9950X в тесте PassMark
Валентин Швец
19:46
Илюха, опять ты бред написал. Фляга у тебя слетает, а не гарантия. Смотри, попускаю тебя в последний раз, потому что ты либо бот по накрутке комментариев, либо психически нездоровый человек. Гарантия...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Валентин Швец
19:46
Слетит ли гарантия? Юридически — да (если вы скажете об этом в сервисе). Фактически — нет, так как это невозможно отследить. Если ты такой дебил и придешь в сервисный центр и скажешь, что ты ковырялс...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Vergo
19:44
Пройдет 50 лет, и фильм признают классикой. ;-)
Фильм «Мушкетёры» Пола Андерсона — громкий 3D-эксперимент, прошедший мимо зрителя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter