Включая специальное издание Leica Edition.

Флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra представили в Китае. Устройство оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и набором продвинутых камер. Для охлаждения чипсета и блоков камер используется двухканальная кольцевая жидкостная система.

Источник изображения: Xiaomi

В оснащение Xiaomi 17 Ultra входит плоский 6,9-дюймовый OLED-дисплей с керамическим защитным стеклом. Разрешение дисплея 2608 на 1200 пикселей. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision, максимальная яркость 3500 нит, переменная частота обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Яркость дисплея регулируется методом широтно-импульсной модуляции с частотой 1920 Гц. В числе прочего производитель уделяет внимание особенностям дисплея для защиты глаз, упоминая тройную сертификацию TÜV Rheinland.

Источник изображения: Xiaomi

В основной камере Xiaomi 17 Ultra используется дюймовый сенсор Leica Light Fusion 1050L с разрешением 50 Мп. Технология LOFIC расширяет динамический диапазон до 14 EV (Exposure Value), что позволяет использовать камеру для качественной съёмки в тёмное время суток и при контровом освещении. Телеобъектив оснащён сенсором 200 Мп от Leica с непрерывным оптическим зумом. В числе особенностей: двойная плавающая группа линз 3G + 5P, макросъёмка на расстоянии 30 см, зум без потерь в диапазоне 75…100 мм. Сверхширокоугольная камера оснащена сенсором с разрешением 50 Мп, угол обзора 115 градусов. Фронтальная камера 50 Мп поддерживает запись видео в режиме 4K 60 FPS.

Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra оснащается аккумулятором ёмкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Есть поддержка протокола PPS (Programmable Power Supply), обратной зарядки в проводном и беспроводном режиме.

Смартфон весит 223,4 г, имеет толщину 8,29 мм, оснащён встроенным в дисплей ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками Dolby Atmos и портом USB-C 3.2 Gen 2. Поддерживается Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и спутниковая связь. Смартфон защищён от воды и пыли в соответствии с классами защиты IP66, IP68 и IP69.

Компания Xiaomi также представила версию Xiaomi 17 Ultra под названием Leica Edition. Эта версия отличается не только особым дизайном: смартфон оснащён регулятором для механического управления параметрами съёмки, в программном обеспечении есть дополнительный режим, а в комплекте поставки — дополнительные аксессуары.

В Китае стандартный Xiaomi 17 Ultra будет доступен в продаже с 27 декабря по цене от 6999 ¥ за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Цена конфигурации 16 ГБ плюс 512 ГБ начинается от 7499 ¥ (Leica Edition от 7999 ¥), а конфигурации 16 ГБ плюс 1 ТБ — от 8499 ¥ (Leica Edition от 8999 ¥).