Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с разворачивающимся OLED-дисплеем 16-24 дюйма оснастят RTX 5090
Прототип устройства покажут на выставке CES 2026.

Издание Windows Latest опубликовало эксклюзивные подробности о ноутбуке Lenovo Legion Pro Rollable с разворачивающимся OLED-дисплеем. Прототип устройства, построенный на базе флагманской платформы Lenovo Legion Pro 7i, будет представлен на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, США. Ноутбук оснастят самым производительным процессором Intel Core Ultra и видеокартой GeForce RTX 5090 Laptop.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Lenovo Legion Pro Rollable позиционируется как высококлассный игровой ноутбук, в частности, для киберспортсменов. Премиальный 16-дюймовый дисплей Lenovo PureSight может разворачиваться по горизонтали, увеличивая диагональ до 21,5 или 24 дюймов. Используется двухмоторный механизм, который плавно разворачивает панель с обеих сторон. Система спроектирована таким образом, чтобы поддерживать постоянное, контролируемое натяжение и работать бесшумно.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Кроме этого, Lenovo продемонстрирует возможности фирменной игровой платформы Lenovo AI Engine+ с применением искусственного интеллекта. Работа платформы поддерживается сопроцессорами Lenovo LA Core. Упоминается интеллектуальная технология, которая в реальном времени распознаёт игровые сцены и увеличивает масштаб определённых элементов интерфейса для лучшей видимости. Это считается особенно полезным в динамических сценах, когда сложно удерживать внимание на мелких элементах интерфейса, обычно располагающихся по краям экрана.

На момент написания неизвестно, останется ли Lenovo Legion Pro Rollable концептом или компания планирует выпустить устройство на рынок.

#nvidia #intel #ноутбуки #lenovo #oled
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
5
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
1
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
6
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
14
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
+
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
2
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
1
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
4
В Москве открыли вторую трамвайную линию для вагонов на аккумуляторах без контактной сети
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
7
Перспективы дезинфляции в России
+

Сейчас обсуждают

valderm
18:26
в данном вопросе нужно смотреть на 1% и 0.1% - имено они являются причиной фризов : если средний FPS 200 или 230 , а 1% и 0.1% в районе 50-75, средний FPS 200 или 230 тут ничем не помогут ... на монит...
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Виталий Алехин
18:16
Самая лучшая та, в том числе, у которой с ремонтом нет проблем, а не та, которая "хороша", но если сломается, можно смело покупать такую же ("хорошую"). Покет бук как раз из этой серии.
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
IRanPast
18:13
230 не стоят чего? И в чём риск?
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
Voldemaar
18:06
Huagang-bang
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
Эдуард Кузнецов
17:59
А один процент посчитать?) Я средний взял. Но даже230 ФПС того не стоят. При всем уважении, у тебя монитор сколько герц?)
Новые функции авторазгона на матплатах B850 и X870 от MSI повышают fps в играх до 15%
salexa
17:57
ПОСВИНКИ...АХХХА
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
Leviafan83
17:56
За 8$ скорее всего карта ушатана и глючит
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
Parlous
17:44
Надо же, с 17 века на кухне ремонт не делали. Английские свиньи.
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
32Влад32
17:40
Скрытая реклама от производителей? Берите сейчас задорого, а то потом будет еще дороже?
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Evgeny Chezarin
17:31
Емана... Это чумба что ли?
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter