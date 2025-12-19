Прототип устройства покажут на выставке CES 2026.

Издание Windows Latest опубликовало эксклюзивные подробности о ноутбуке Lenovo Legion Pro Rollable с разворачивающимся OLED-дисплеем. Прототип устройства, построенный на базе флагманской платформы Lenovo Legion Pro 7i, будет представлен на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе, США. Ноутбук оснастят самым производительным процессором Intel Core Ultra и видеокартой GeForce RTX 5090 Laptop.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Lenovo Legion Pro Rollable позиционируется как высококлассный игровой ноутбук, в частности, для киберспортсменов. Премиальный 16-дюймовый дисплей Lenovo PureSight может разворачиваться по горизонтали, увеличивая диагональ до 21,5 или 24 дюймов. Используется двухмоторный механизм, который плавно разворачивает панель с обеих сторон. Система спроектирована таким образом, чтобы поддерживать постоянное, контролируемое натяжение и работать бесшумно.

Источник изображения: Lenovo, Windows Latest

Кроме этого, Lenovo продемонстрирует возможности фирменной игровой платформы Lenovo AI Engine+ с применением искусственного интеллекта. Работа платформы поддерживается сопроцессорами Lenovo LA Core. Упоминается интеллектуальная технология, которая в реальном времени распознаёт игровые сцены и увеличивает масштаб определённых элементов интерфейса для лучшей видимости. Это считается особенно полезным в динамических сценах, когда сложно удерживать внимание на мелких элементах интерфейса, обычно располагающихся по краям экрана.

На момент написания неизвестно, останется ли Lenovo Legion Pro Rollable концептом или компания планирует выпустить устройство на рынок.