Их будут корректировать в соответствии со спросом на комплектующие, который, как ожидается, упадёт из-за роста цен на память.

Объёмы производства и поставок видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 для розничной продажи будут корректировать, чтобы не перенасытить рынок после падения спроса на компьютерные комплектующие для самостоятельной сборки ПК. Как ожидается, спрос значительно снизится из-за подорожания оперативной памяти и твердотельных накопителей. Об этом пишет VideoCardz со ссылкой на азиатские источники.

По текущим прогнозам, в первой половине 2026 года поставки видеокарт NVIDIA на розничный рынок Китая снизятся на 30…40%, по сравнению с тем же периодом 2025 года. В первую очередь это коснётся наиболее популярных моделей с 16 ГБ видеопамяти, GeForce RTX 5070 Ti и 5060 Ti. Это неофициальная информация, которая может быть неактуальна за пределами Китая, если вообще является достоверной.

Тем не менее, цены на оперативную память и твердотельные накопители действительно выросли в несколько раз за последние месяцы, что негативно влияет на спрос со стороны потребителей, не только на эти отдельные компоненты, но и на комплектующие в целом. Покупатели откладывают покупку новых систем и обновление существующих до лучших времён.

Когда наступят эти лучшие времена, точно пока никто не знает. Есть разные точки зрения. По самым благоприятным прогнозам, ситуация может стабилизироваться в середине 2026 года. С другой стороны, разные источники утверждают о том, что дефицит памяти может продлиться до 2028 года и даже дольше. Во всём винят бурное развитие ИИ-сектора. Влияние на потребительский рынок может быть существенным, вплоть до изменения графиков выхода нового оборудования и игровых консолей следующего поколения.