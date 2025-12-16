Ожидаются и другие конфигурации.

Компания Thunderobot выпустит мощный мини-ПК Mix G2 на международном рынке. Ранее в этом году устройство представили в Китае, сообщает Notebookcheck. Мини-ПК выпустят одновременно с лёгким игровым ноутбуком ZERO Air, о котором рассказывалось сегодня. Ноутбук станет одной из новинок выставки CES 2026.

Источник изображения: Thunderobot

Мини-ПК Thunderobot Mix G2 называют альтернативой ASUS ROG NUC 2025 года. Эти компьютеры оснащаются процессорами Intel Arrow Lake-HX и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков. В отличие от ASUS, компания Thunderobot выпустит конфигурацию с видеокартой RTX 5090 Laptop. В Китае такая система продаётся по цене от 24999 ¥.

На данный момент неизвестно, какие ещё конфигурации Thunderobot Mix G2 появятся на глобальном рынке и по какой цене. Мини-ПК представят 6 января 2026 года вместе с другими новинками.