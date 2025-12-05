Процессор протестировали дважды.

AMD Ryzen 7 9850X3D обнаружен в базе данных Geekbench, сообщает VideoCardz. Процессор был дважды протестирован на разных материнских платах: COLORFUL CVN B850M GAMING FROZEN V14A и MAXSUN MS-eSport B850ITX.

Источник изображения: Szabolcs Kelemen, Unsplash (отредактировано)

Пожалуй, самая важная деталь — это пиковая тактовая частота 9850X3D. Результаты тестирования с материнской платой COLORFUL подтверждают, что процессор может разгоняться до 5,6 ГГц, как ранее предсказывали инсайдеры. Это на 400 МГц превышает пиковые частоты 9800X3D. В тестировании с материнской платой MAXSUN процессор пиковых частот не достиг, ядра разгонялись до 5,38 ГГц.

Источник изображения: Geekbench

В тестировании с материнской платой COLORFUL процессор набрал 3439 баллов в однопоточном режиме и 17530 баллов в многопоточном режиме. Эти результаты не сильно отличаются от оценок 9800X3D, что может быть обусловлено медленной оперативной памятью DDR5-4800, ранней прошивкой и ограничением энергопотребления.

Ранее упоминание Ryzen 7 9850X3D был замечен на сайте AMD, но на момент написания процессор ещё не представили и в продаже он пока не появился. Относительно 9800X3D новинка отличается более высокими частотами, в остальном характеристики идентичны, включая 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня и расчётную тепловую мощность 120 Вт.