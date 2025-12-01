Цель — улучшить охлаждение чиплетных процессоров AMD.

Китайский бренд систем охлаждения ProArtist экспериментирует с конструкцией второй ревизии воздушного процессорного кулера Acme8 (A8) для повышения эффективности охлаждения процессоров AMD. Об этом сообщает автор сайта Uniko’s Hardware в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Первая ревизия кулера. Источник изображения: 杰睿Jerry, bilibili

Во второй ревизии (A8V2) специалисты компании решили реализовать необычную конструкцию основания. В той части основания, что находится над кристаллами с ядрами чиплетных процессоров Ryzen, тепловые трубки будут напрямую контактировать с крышкой процессора. Остальные трубки контактируют с крышкой через медную пластину.

Вторая ревизия кулера. Источник изображения: 杰睿Jerry, bilibili

Пользователь платформы bilibili под псевдонимом 杰睿Jerry, который, по всей видимости, занимается разработкой систем охлаждения для бренда, рассказал, что в предварительных тестах новая конструкция эффективнее справляется с охлаждением. В числе других изменений использование паяльной пасты с меньшим количеством флюса, регулировка силы прижима и т. д. По сравнению с первой ревизией ProArtist A8, вторая должна обеспечить снижение температуры процессора на 2 градуса и более.

Также со ссылкой на блогера 51972 автор Uniko’s Hardware отмечает, что всё больше производителей систем охлаждения оптимизируют конструкции для чиплетных процессоров AMD. В недавнем видео блогер сравнил множество воздушных кулеров, протестировав их с процессорами Intel и AMD. В рамках исследования кулеры были разобраны для более детального изучения особенностей конструкции, также были опубликованы градиенты силы прижима для разных процессоров.