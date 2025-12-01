Сайт Конференция
Moleculo
Воздушный кулер ProArtist A8V2 будет сочетать в основании прямой и непрямой контакт тепловых трубок
Цель — улучшить охлаждение чиплетных процессоров AMD.

Китайский бренд систем охлаждения ProArtist экспериментирует с конструкцией второй ревизии воздушного процессорного кулера Acme8 (A8) для повышения эффективности охлаждения процессоров AMD. Об этом сообщает автор сайта Uniko’s Hardware в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Первая ревизия кулера. Источник изображения: 杰睿Jerry, bilibili

Во второй ревизии (A8V2) специалисты компании решили реализовать необычную конструкцию основания. В той части основания, что находится над кристаллами с ядрами чиплетных процессоров Ryzen, тепловые трубки будут напрямую контактировать с крышкой процессора. Остальные трубки контактируют с крышкой через медную пластину.

Вторая ревизия кулера. Источник изображения: 杰睿Jerry, bilibili

Пользователь платформы bilibili под псевдонимом 杰睿Jerry, который, по всей видимости, занимается разработкой систем охлаждения для бренда, рассказал, что в предварительных тестах новая конструкция эффективнее справляется с охлаждением. В числе других изменений использование паяльной пасты с меньшим количеством флюса, регулировка силы прижима и т. д. По сравнению с первой ревизией ProArtist A8, вторая должна обеспечить снижение температуры процессора на 2 градуса и более.

Также со ссылкой на блогера 51972 автор Uniko’s Hardware отмечает, что всё больше производителей систем охлаждения оптимизируют конструкции для чиплетных процессоров AMD. В недавнем видео блогер сравнил множество воздушных кулеров, протестировав их с процессорами Intel и AMD. В рамках исследования кулеры были разобраны для более детального изучения особенностей конструкции, также были опубликованы градиенты силы прижима для разных процессоров.

#охлаждение процессора #системы охлаждения #воздушные кулеры
Источник: x.com
Сейчас обсуждают

Алексей Тимиров
17:59
Так ведь в африке первой потеплеет.Пусть загорают
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
Сергей Анатолич
17:48
Всё чего то согласовывают. Да ни кто вам эти гарантии безопасности не даст, а если кто то и даст то, как англия делала во все времена, ничего соблюдать не будет!
WSJ: Украина и США не смогли согласовать вопросы гарантий безопасности и территорий
Михаил Barash Андреев
17:35
Бесплатно только до какого-то очень небольшого лимита. Переводил кругленькую сумму, слупили 1% комсы. А с той суммы это было чувствительно.
В Госдуме предложили отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками
unhurtable
17:32
Угу, вспоминается майнинг 2017 - фигня вопрос: цены скинут, угу скинули так что каждое последующее поколение карт либо дает мизерный прирост либо банально растет в цене(2017 1080Ti MSRP - $699 и разго...
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Сергей Анатолич
17:31
Вот если бы работодатель был бы обязан выплатить зарплату за декабрь ещё и в декабре, а потом как положено. Это был бы хороший подарок к Новому году.🤣
В Госдуме напомнили об обязанности работодателя выплатить декабрьскую зарплату до Нового года
Сергей Анатолич
17:13
А чего в этом удивительного? С начала 20го века начали исчезать деревни, теперь вот в веке 21м начинают исчезать малые города. Урбанизация. Людям хочется жить веселее, удобнее, современней и зарабатыв...
ВЦИОМ предупредил об исчезновении сотен малых городов России
linux4ever
17:13
echo "options snd-hda-intel model=clevo-p950" | sudo tee "/etc/modprobe.d/sound-fixup.conf"
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Waramagedon
17:07
Поди у тебя масштабирование отключили? )
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Waramagedon
17:05
При средней карте, проц уже не так важен, разница минимальна между поколениями.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Waramagedon
17:04
Кроме тех кто купил или нет есть подрастающее поколение, которое само по себе купить не может.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
