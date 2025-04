Возможно, проблемы с чёрными экранами на GeForce RTX 50 наконец-то решили.

NVIDIA выпустила графические драйверы 576.02 с поддержкой видеокарт GeForce RTX 5060 Ti, продажи которых за рубежом начинаются сегодня. Помимо этого, в программное обеспечение внедрены дополнительные оптимизации для игр Black Myth: Wukong и No More Room In Hell 2, которые получат обновление с поддержкой DLSS 4, добавлены новые профили с оптимальными настройками, поддержка новых G-SYNC мониторов, исправлено множество проблем и ошибок.

Источник изображения: NVIDIA

В Black Myth: Wukong при разрешении 3840 на 2160 пикселей и максимальных настройках графики включение DLSS Super Resolution на базе свёрточной модели в режиме производительность и генерация кадров в режиме X4 позволяют в среднем десятикратно повысить частоту кадров, сообщили в NVIDIA. В среднем в 5,8 раз при разрешении 2560 на 1440 пикселей, в 5,2 раз при разрешении 1920 на 1080 пикселей — в обоих случаях DLSS Super Resolution работал в режиме качество, генератор кадров работал в режиме X4, т. е. генерация трёх кадров на один отрисованный.

Новые поддерживаемые мониторы с G-SYNC. Источник: NVIDIA

Новые профили с оптимальными настройками были подготовлены для игр: Deadlock, Grand Theft Auto V Enhanced, Half-Life 2 RTX, inZOI, Monster Hunter Wilds, The Last of Us Part II Remastered.

Список исправленных ошибок большой, полностью ознакомиться с ним можно в примечаниях (PDF) к выпуску. Исправлены (кратко): вылеты в Fortnite; вылеты в The First Berserker: Khazan с ошибкой DXGI; кратковременные зависания (фризы) в Star Wars Outlaws после простоя игры более 5 минут; проблемы со стабильностью при одновременном включении генерации кадров DLSS и G-SYNC; вылеты в Monster Hunter Wilds при включении генерации кадров DLSS; вылеты в InZOI; статтеры в Overwatch 2; алиасинг при включении TSR в Hellblade 2 Senua's Saga и вылеты игры при включении генерации кадров на уровне драйвера (Smooth Motion Frames); вылеты The Last of Us Part 1 при включении Smooth Motion Frames; шумы и полосы в некоторых играх на видеокартах GeForce RTX 50; мерцание в Control; статтеры при включении V-SYNC и прочие проблемы при включении V-SYNC через панель управления в совокупности с DLSS 4; артефакты в UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection.

В числе более общих проблем, которые были исправлены, множественные проблемы с выводом изображения на видеокартах GeForce RTX 50. В частности, исправили различные ошибки при включении DLSS 4; ошибки и вылеты, чёрные экраны на видеокартах GeForce RTX 50, проблемы со стабильностью; проблемы на некоторых дисплеях при повышении частоты обновления до 120 Гц и выше; проблемы при подключении дисплеев по цепочке, «горячем» подключении дисплеев; проблему со «спящим» дисплеем после выхода компьютера из сна; ошибки при подключении двух DisplayPort к RTX 5090 и просмотре защищённых видео; проблему с повышенной DPC задержкой, проблемы при включении DLDSR, подключении шлема виртуальной реальности Varjo Aero VR и т. д.