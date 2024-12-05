Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
NVIDIA выпустила графический драйвер 566.36 для Indiana Jones and the Great Circle и других релизов
Добавлена поддержка Delta Force, Marvel Rivals и Path of Exile 2, а также обновлений Forza Motorsport и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 566.36, который содержит оптимизации для грядущих игр и новых обновлений уже вышедших ранее проектов.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Драйвер поддерживает многопользовательский тактический шутер Delta Force, открытое бета-тестирование которого началось сегодня, приключенческий боевик Indiana Jones and the Great Circle, доступ к которому завтра получат владельцы премиального издания (общий релиз 9 декабря), многопользовательский командный боевик Marvel Rivals и онлайн ролевую игру Path of Exile 2 — релиз этих проектов запланирован на завтра, в последнем случае речь идёт о раннем доступе.

Помимо этого, добавлена поддержка обновления Forza Motorsport, с которым в игре появится реалистичное глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2 с генерацией кадров DLSS 3.

По оценкам NVIDIA, технология DLSS 3 и генерация кадров в среднем в два раза повышают производительность Indiana Jones and the Great Circle на видеокартах от GeForce RTX 4070 до 4090 в разрешении 4K с настройками графики Supreme и трассировкой лучей. На релизе в игру добавят ещё более требовательную трассировку пути.

DLSS 3 с генерацией кадров и снижение задержки Reflex будут доступны в Marvel Rivals. Path of Exile 2 поддерживает масштабирование разрешения и Reflex, аналогично для шутера Delta Force, в котором есть трассировка лучей.

Драйвер исправляет вылеты в Forza Horizon 5 и God of War: Ragnarok, которые появились с релизом драйверов R565. Немаловажным будет отметить и то, что это первый драйвер, в котором GeForce Experience заменён на новое приложение NVIDIA App. Подробнее об изменениях можно узнать в блоге NVIDIA.

#nvidia #драйверы
Источник: nvidia.com
+
Написать комментарий (0)
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
Чипы Nvidia Blackwell будут производиться в Аризоне на фабрике TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
17
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
5
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
2
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
10
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
В Южной Корее парламент осудил военных за поддержку президента в условиях кризиса
+
Минобороны России впервые показало в деталях гиперзвуковую ракету «Циркон»
+
Боевые электромотоциклы «Калашникова» проходят испытания на передовой
1
Почему видеокарта Intel ARC B580 может стать главным сюрпризом 2024г, и стоит ли переживать NVIDIA
6
19FortyFive: Российские ВВС успешно адаптируются к условиям вооруженного конфликта
+
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
2
США разрабатывают 30-мм гранатомёт, похожий на болтер из Warhammer 40,000: Space Marine 2
2

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
116
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
3
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
15
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
3
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
10
Как Иж-2715 стал легендарным фургоном Советского Союза
6

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
22:38
Тех процнсс будет 2 нм. Сравняются по количеству ядер с интел, только все будут настоящими, а не фуфельными, а по потокам... На шестиядерники совсем лютый брак пойдет? Или их вообще не будет?
Процессоры AMD Zen 6 Medusa могут получить 12-ядерные CCD
Эдуард Кузнецов
22:31
Больше некчему
Процессоры AMD Zen 6 Medusa могут получить 12-ядерные CCD
32Влад32
22:24
Ждем очередного испытания.
Роскосмос готов улучшить характеристики ракеты "Орешник"
beastly77
22:17
на репарации от Запада после СВО будем Марс колонизировать
План производства двигателей для самолётов МС-21, SJ-100 и Ту-214 до 2027 года сократился в полтора раза
Любое Имя
22:14
Да и не совершенны они еще были и уже тогда т 34 сетками оптягивали от фаустпатронов
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
Любое Имя
22:12
Глупости говоришь ,немного они и пожгли танков.Десант на танке всех этих гранатаметчиков убивал
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
REY_B_
22:11
Красава! Пошло, что постоянно новости рядом "Биток/курс акций бьёт рекорд" и "Сокращения/забастовки/войны". - Ну реально красава! "Перспективы" рядом с "Обломом". Красава идиотизма!
Биткоин впервые в истории достиг отметки в $100 000
Любое Имя
22:10
Глупости ,у немцев много в начале войны были средние и легкия танки.Где лобовая браня была 30 мм не говоря уже о бронетранспортерах
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
Любое Имя
22:08
Смотря какая сталь и растояния
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
Любое Имя
22:07
Ну чтоб перебить гусеницу надо в пин попасть а так гусеницу не перебить
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем