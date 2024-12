Добавлена поддержка Delta Force, Marvel Rivals и Path of Exile 2, а также обновлений Forza Motorsport и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready версии 566.36, который содержит оптимизации для грядущих игр и новых обновлений уже вышедших ранее проектов.

Драйвер поддерживает многопользовательский тактический шутер Delta Force, открытое бета-тестирование которого началось сегодня, приключенческий боевик Indiana Jones and the Great Circle, доступ к которому завтра получат владельцы премиального издания (общий релиз 9 декабря), многопользовательский командный боевик Marvel Rivals и онлайн ролевую игру Path of Exile 2 — релиз этих проектов запланирован на завтра, в последнем случае речь идёт о раннем доступе.

Помимо этого, добавлена поддержка обновления Forza Motorsport, с которым в игре появится реалистичное глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI), обновления Warhammer 40,000: Space Marine 2 с генерацией кадров DLSS 3.

По оценкам NVIDIA, технология DLSS 3 и генерация кадров в среднем в два раза повышают производительность Indiana Jones and the Great Circle на видеокартах от GeForce RTX 4070 до 4090 в разрешении 4K с настройками графики Supreme и трассировкой лучей. На релизе в игру добавят ещё более требовательную трассировку пути.

DLSS 3 с генерацией кадров и снижение задержки Reflex будут доступны в Marvel Rivals. Path of Exile 2 поддерживает масштабирование разрешения и Reflex, аналогично для шутера Delta Force, в котором есть трассировка лучей.

Драйвер исправляет вылеты в Forza Horizon 5 и God of War: Ragnarok, которые появились с релизом драйверов R565. Немаловажным будет отметить и то, что это первый драйвер, в котором GeForce Experience заменён на новое приложение NVIDIA App. Подробнее об изменениях можно узнать в блоге NVIDIA.