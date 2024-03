Показатели счётчика кадров не соответствуют ощущениям от игрового процесса.

ПК-версия игры The Last of Us Part I обновилась до версии 1.1.3 и получила поддержку технологии AMD FSR 3 с генерацией кадров, сообщает Wccftech. Однако специалисты ресурса обратили внимание и на жалобы пользователей, количество которых стало расти после обновления FSR до версии 3.0.3 — именно эта версия добавлена с обновлением The Last of Us Part I, а также других игр, включая Avatar: Frontiers of Pandora и RoboCop: Rogue City.

«Я только что протестировал его на RTX 4090. 60 кадров в секунду + DLSS ощущается более быстрым, чем 120 кадров в секунду + FG. DLSS также обеспечивает лучшее качество изображения», — написал разработчик программы CapFrameX в Twitter (заблокирован в РФ).

Судя по другим жалобам, на которые ссылается Wccftech, проблемы с новой версией AMD FSR 3 могут быть связаны с неправильным подсчётом частоты кадров. Ощущения от игрового процесса не соответствуют показателям счётчика FPS.