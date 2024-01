NVIDIA DLSS 3 в игре уже присутствует.

Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Call of Duty: Modern Warfare III (MW3) накануне получила обновление с поддержкой технологии AMD FSR 3, сообщает VideoCardz. Это встроенная в игру реализация, которая позволит владельцам видеокарт AMD Radeon RX 5000 серии и новее в дополнение к масштабированию включить генерацию кадров. Также заявлена совместимость технологии с видеокартами конкурента, начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 20. Владельцы более старых видеокарт, но не старее Radeon RX 500 серии и GeForce GTX 10 серии, смогут задействовать FSR 3 только в режиме масштабирования.

Ранее в MW3 были доступны технологии NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2.1 и Intel XeSS 1.2, обновление с генерацией кадров от NVIDIA вышло вскорости после релиза игры. Совместимых с NVIDIA DLSS 3 игр пока гораздо больше, чем совместимых с AMD FSR 3, но отмечалось, что темпы внедрения ускорятся в 2024 году — исходный код был открыт в конце 2023 года. На момент написания шесть игр поддерживают FSR 3, кроме упомянутой MW3 это: Avatar: Frontiers of Pandora, Forspoken, Immortals of Aveum, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, MotorCubs RC. Скоро FSR 3 появится ещё в 18 играх.