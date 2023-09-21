Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Moore Threads внедрила в графический драйвер поддержку OpenGL 3.3 и ускорила игры до 40%
Ранее компания из Китая выпустила геймерские видеокарты MTT S80 и S70.

реклама

Manuel, Unsplash

Moore Threads продолжает улучшать драйвера для своей линейки видеокарт MTT, очередное обновление 230.40.0.1 содержит ряд новых функций и улучшений для игр, приложений, операционной системы Windows 10, а одним из самых важных улучшений, по мнению VideoCardz, является внедрение поддержки OpenGL 3.3. В Valorant с новым драйвером ожидается повышение частоты кадров более чем на 40% в разрешении 1080p с максимальными настройками графики, аналогичного прироста добились в бенчмарке CryEngine v5.7 Neon Noir, вследствие чего можно ожидать значителнього повышения производительности во всех играх на движке CryEngine. В Project CARS можно рассчитывать на 10% прирост, в DirectX 11 бенчмарках, таких как Unigine Valley, результаты улучшились до 30%.

Кроме повышения производительности была улучшена стабильность ряда игр и приложений, в числе которых Dark Souls: Remastered, GTFO, The Riftbreaker, SketchUp 2023 и 3D One. Также исправлено более 20 различных проблем, которые затрагивают: Naraka: Bladepoint, Apex Legends, NBA2K Online2, The Crew 2, DirectX 11 бенчмарки, работу Display Port. Устранены сбои системы во время стресс-тестирования, циклов сна/пробуждения, при перезагрузке систем с четырьмя дисплеями, использовании OBS для записи игрового процесса Genshin Impact, воспроизведении двух видео AV1 HDR с разрешением 7680×4320 в PotPlayer, периодические проблемы с воспроизведением видео в браузерах Edge или Chrome. Полный список изменений можно оценить на сайте Moore Threads.

реклама

Прогресс Moore Threads впечатляет, остаётся надеяться, что компания не сбавит темпы и продолжит улучшать свои геймерские решения: MTT S80 и S70. Ранее стало известно, что видеокарты оптимизируют для работы с Unreal Engine 5.

#видеокарты #moore threads
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GeForce RTX 4060 NV Edition станет первой моделью в новой лимитированной серии MSI
RX 7800 XT с пониженным энергопотреблением соответствует производительности RTX 4070
MSI готовит лимитированные RTX 4060 Gaming X NV Edition
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
21
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Украина отказалась от 10 старых танков Leopard 1A5 ФРГ из-за их плохого технического состояния.
5
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
1
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Утечка информации: Microsoft выпустит бездисковый Xbox Series X
+
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
63
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
8
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
12
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
10
10 робот-пылесосов с высокой силой всасывания, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
3

Сейчас обсуждают

devchidable
17:20
На конференции уже сказали по этому поводу и про классы скорости.
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
Николай Рябиков
17:17
Если только выклянчить.
Украинские власти планируют купить у США истребители 5-го поколения F-35
devchidable
17:15
мб для того, что это будущий стандарт
У iPhone 15 Pro будет поддержка Wi-Fi 6E с частотой 6 ГГц
FelsheR-BAN100913
17:10
Согласен))) Даже лучше без него вместо совсем убогого. У меня полупомоешный за 50рублей был лет 15 назад)).
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
Андрей Колпаков
17:09
Шольц не знает, что Окраина - это окраина российского государства, а не германского. Он же немец, никто ему не сказал перевод слова Окраина. Малообразованные эти немцы.
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Aleks Crom
17:08
Как раз на херсонском направлении они вместе с 76й ВДД всушников начиная с августа аннигилировать, и если бы не проблема со снабжением, на тех бы рубежах и оставались сейчас
Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
devchidable
17:08
Очередные мечты, а 2100 что будет?
Севастополь атаковали модифицированные зенитные ракеты C200 и безэкипажные катера
Михаил Головинский
17:05
первое никак не личилось, что только не пытался с днс сделать. Еще не сразу понял, что это днс, просто интернет перестал работать и все про fstab возможно, но я сперва, не поняв, че за фигня, попробов...
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
Евгений Шрайнер
17:05
Бла была. Удары по энергосистеме наносились до ударов по России. Ну что ударов не было до 24 числа. Бить будут по мере похолодания, летом то особо не били. Цель что бы люди замерзали. Но я вижу, что т...
Опасения Киева подтвердились: ВС РФ сегодня впервые с зимы нанесли удар по энергосистеме Украины
Shatun29
17:04
Он верит в то во что ему сказали. "мы люди свободные-что нам скажут то и хотим"
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем