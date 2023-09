Ранее компания из Китая выпустила геймерские видеокарты MTT S80 и S70.

Manuel, Unsplash

Moore Threads продолжает улучшать драйвера для своей линейки видеокарт MTT, очередное обновление 230.40.0.1 содержит ряд новых функций и улучшений для игр, приложений, операционной системы Windows 10, а одним из самых важных улучшений, по мнению VideoCardz, является внедрение поддержки OpenGL 3.3. В Valorant с новым драйвером ожидается повышение частоты кадров более чем на 40% в разрешении 1080p с максимальными настройками графики, аналогичного прироста добились в бенчмарке CryEngine v5.7 Neon Noir, вследствие чего можно ожидать значителнього повышения производительности во всех играх на движке CryEngine. В Project CARS можно рассчитывать на 10% прирост, в DirectX 11 бенчмарках, таких как Unigine Valley, результаты улучшились до 30%.

Кроме повышения производительности была улучшена стабильность ряда игр и приложений, в числе которых Dark Souls: Remastered, GTFO, The Riftbreaker, SketchUp 2023 и 3D One. Также исправлено более 20 различных проблем, которые затрагивают: Naraka: Bladepoint, Apex Legends, NBA2K Online2, The Crew 2, DirectX 11 бенчмарки, работу Display Port. Устранены сбои системы во время стресс-тестирования, циклов сна/пробуждения, при перезагрузке систем с четырьмя дисплеями, использовании OBS для записи игрового процесса Genshin Impact, воспроизведении двух видео AV1 HDR с разрешением 7680×4320 в PotPlayer, периодические проблемы с воспроизведением видео в браузерах Edge или Chrome. Полный список изменений можно оценить на сайте Moore Threads.

Прогресс Moore Threads впечатляет, остаётся надеяться, что компания не сбавит темпы и продолжит улучшать свои геймерские решения: MTT S80 и S70. Ранее стало известно, что видеокарты оптимизируют для работы с Unreal Engine 5.