Среди игровых платформ лидирует Windows 11 с долей 67,74%

Согласно последним сведениям от Valve, в начале мая 2026 года операционная система Windows 11 продолжала уверенно удерживать свои позиции среди пользователей Steam. Её доля составила 67,74%, что на 0,94% больше, чем в предыдущем месяце. Немного, но всё же.

В то же время операционная система Windows 10 постепенно теряет свою актуальность — её доля составляет 25,63 %. Более ранние версии, такие как Windows 7, всё ещё присутствуют в статистике, но их доля незначительна.

В целом, среди игровых платформ лидирует Windows. Более 93% пользователей Steam предпочитают именно эту операционную систему. На втором месте находится Linux с долей в 4,52%, хотя за последний месяц её популярность немного снизилась. Доля macOS на рынке составляет около 2%, и её популярность также постепенно уменьшается.

Анализ использования компьютерного оборудования демонстрирует, что изменения в этой сфере происходят не так быстро. Большинство потребителей по-прежнему выбирают компьютеры с процессорами Intel, их доля составляет около 55%. Однако компания AMD уже почти сравнялась со своим главным конкурентом.

Эти данные служат ещё одним подтверждением того, что люди продолжают ценить проверенные временем вещи: даже в эпоху инноваций многие предпочитают надёжные и доступные по цене решения. Windows по-прежнему остаётся наиболее востребованной операционной системой для игр.