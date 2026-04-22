Дефицит процессоров сохранится и в следующем году, а цены будут расти

На рынке процессоров происходят значительные изменения. Ранее для решения задач в области искусственного интеллекта преимущественно применялись графические ускорители. Однако по мере развития агентного ИИ акцент сместился на центральные процессоры. Разумеется, это привело к дефициту как настольных, так и серверных моделей, что, в свою очередь, как это обычно происходит в подобных ситуациях, вызвало значительное повышение цен.

Так, согласно информации, предоставленной порталом CTEE, в марте текущего года было зафиксировано повышение стоимости потребительских чипов на 5–10%, а серверных процессоров — на 10–20%. Эксперты полагают, что это лишь начало процесса. Ожидается, что тенденция к повышению цен будет продолжаться вплоть до 2027 года.

По данным отраслевых источников, Intel может увеличить стоимость своих продуктов ещё на 8–10%. В свою очередь, AMD планирует дважды повысить цены на серверные процессоры в течение года — во втором и третьем кварталах. В общей сложности стоимость может увеличиться на 16–17%.

Главная причина данных изменений — стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Для работы агентных систем требуется высокая производительность центральных процессоров, что и вызвало повышенный спрос на них. Аналитики предполагают, что цены будут расти до тех пор, пока продолжается активное внедрение новых решений в области ИИ.

Стоит отметить, что лидеры отрасли уже активно работают над увеличением производственных мощностей. Ожидается, что расширение выпуска CPU поможет стабилизировать рынок и со временем ослабить ценовое давление. Тем не менее, до полной нормализации ситуации пользователям и компаниям следует быть готовыми к возможному росту стоимости процессоров.