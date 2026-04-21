Размер технологического сбора для смартфонов сбор составит 250 рублей, а для ноутбуков — 500 рублей

С 2026 года производители и поставщики электроники в России будут обязаны уплачивать технологический сбор за выпуск и ввоз определённых видов техники. Новые правила будут действовать как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Так, за каждый ноутбук нужно будет заплатить 500 рублей, а за каждый смартфон — 250 рублей. Размер сбора за стационарные телефоны с беспроводной трубкой будет составлять 100 рублей, а за остальные телефонные аппараты — 25 рублей.

Сбор необходимо будет внести до начала реализации товара. Процедура выглядит следующим образом: поставщик направляет уведомление о вводе продукции в оборот, после чего система в течение трёх дней рассчитывает сумму к оплате. На перечисление этой рассчитанной суммы отводится 10 рабочих дней, и уже только после подтверждения платежа товар может быть реализован. В случае нехватки средств система заблокирует продажу.

Стоит подчеркнуть, что за просрочку не предусмотрены штрафные санкции, но неуплаченный сбор будет взыскан в соответствии с положениями налогового законодательства.

По словам директора АПКИТ Николая Комлева, решение о введении сбора уже принято. Ассоциация планирует обсудить с Минпромторгом детали его администрирования, чтобы сделать процесс максимально удобным для бизнеса.

Отдельно Комлев обратил внимание на проблему трансграничной торговли. На данный момент зарубежные интернет-магазины не облагаются сбором, что создаёт неравные условия для российских продавцов. В дальнейшем этот вопрос может быть рассмотрен в рамках обсуждения с регулятором.