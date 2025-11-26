В ходе археологических раскопок в культурном слое Новгорода были найдены десятки деревянных фигурок, изображающих руки — как реалистичные, так и схематичные. Их назначение до сих пор неясно, но есть предположения, что они могли использоваться в ритуальных целях.

Среди множества артефактов, ежегодно обнаруживаемых в Великом Новгороде, особое внимание привлекают миниатюрные деревянные изделия, изображающие руку, крепко сжимающую некий предмет. За годы исследований было найдено более тридцати таких предметов, что послужило основанием для специального исследования, проведённого сотрудниками Московского государственного университета, которые изучают историю христианских и языческих традиций средневекового периода.

Первые подобные предметы были обнаружены ещё в середине прошлого столетия. Форма этих изделий — кисть руки, держащая небольшой предмет, похожий либо на палочку, либо на свиток, либо даже на простую геометрическую фигуру, долгое время оставалась предметом споров среди исследователей. Ни одна из гипотез, включая версии о связи с символами власти или культами плодородия, не получила полного подтверждения.

Размеры обнаруженных артефактов варьируются от небольших четырех-пятисантиметровых изделий до внушительных двадцатисантиметровых экспонатов. Нередко внутри сжатого кулака можно найти небольшую палочку, которая иногда заканчивается шарообразными элементами или изображениями животных. Некоторые образцы украшены резьбой с изображением крупных зверей, например, лежащего хищника.

Почти половина фигурок не имеет рукояти, словно представляя собой самостоятельные предметы. Пропорции правых и левых рук одинаковы.

Археологическая коллекция таких изделий сформировалась постепенно, начиная с первых находок 1940-х годов и заканчивая последним сезоном 2025 года. География распространения довольно широка: артефакты встречаются практически повсеместно, однако чаще всего их находят на известных городищах — Неревском и Троицком раскопах.

Анализ датировки позволяет выделить два основных этапа изготовления: первая группа относится к периоду конца X — начала XII веков, а вторая охватывает промежуток с XIII по XIV век включительно.

Одна из гипотез предполагала, что эти предметы использовались в качестве символов власти. Однако это предположение оказалось несостоятельным ввиду мелких размеров большинства изделий и их низкого качества исполнения. Другое возможное предназначение — бытовое применение — также была отклонена, так как на них не было обнаружено следов износа или другого использования.

Наиболее вероятным представляется ритуальное назначение этих артефактов. Древнерусская традиция воспринимала изображение руки как знак активной жизненной силы, мастерства и способности вести дела. Палочки же традиционно считались символом защиты от болезней и негативных сил. Таким образом, подобное сочетание этих элементов вполне могло служить универсальным амулетом-оберегом.

Примечательно, что изображения правой и левой руки встречаются в равных количествах. Это может свидетельствовать о древнем представлении славянского мира, где правая сторона символизировала мужской аспект, а левая — женский. Это также подтверждает идею о том, что такие предметы могли использоваться парами, с каждой рукой, направленной на свою сторону вселенной.

Однако пока данное толкование остается лишь одной из возможных интерпретаций. Новые археологические сезоны обещают принести дополнительные находки, которые смогут пролить свет на истинное назначение таинственных новгородских деревянных ручек и окончательно раскрыть тайну этих уникальных древних артефактов.