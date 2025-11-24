В бассейне реки Витим произошли мощные наводнения, вызванные прорывом ледниково-подпрудных озёр. Эти паводки привели к значительным изменениям в рельефе и уничтожили следы древних поселений человека.

Ученые из Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук и Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А.П. Карпинского впервые получили точные датировки трех крупных катаклизмов, которые произошли в Восточной Сибири около 53, 37 и 21 тысяч лет назад. Эти события стали причиной грандиозных изменений ландшафта региона и уничтожения следов жизнедеятельности древних людей.

Катастрофические паводки возникли вследствие прорыва естественных ледниковых плотин, которые образовались в результате накопления воды в бассейнах рек Восточно-Сибирской низменности, включая бассейн реки Витим. Глобальные исследования позволили выяснить, что мощные потоки воды оказали значительное влияние на формирование современного облика территории и оставили глубокие отложения осадочных пород, что свидетельствует о масштабах катастрофы.

Исследователи использовали метод оптически стимулированной люминесценции (OSL) для точного установления возраста исследуемых отложений. Этот инновационный способ позволил устранить противоречия с ранее существующими археологическими данными и восстановить полную картину событий, произошедших в древности.

Доктор геолого-минералогических наук Анастасия Аржанникова подчеркнула, что предложенные учеными датировки согласуются с общими изменениями климата на Земле и синхронизированы с периодом отступления ледников в регионах Сибири и Северной Монголии. Это подтверждает, что возникновение подобных природных явлений обусловлено именно изменением климатических условий.

Полученные учеными данные свидетельствуют о тесной связи эпох великих затоплений с ключевыми этапами развития планетарного климата. Это позволяет лучше понимать механизмы формирования окружающей среды и предсказывать возможные последствия будущих природных изменений.

Кроме того, точное установление временных рамок крупных природных катаклизмов имеет большое значение для понимания истории заселения человеком регионов Восточной Сибири. До сих пор сохранялись расхождения между результатами археологических исследований и датировками катастрофических событий.

Теперь установлено, что самый последний катастрофический паводок произошёл примерно 21–22 тысячи лет назад. Однако некоторые археологические памятники, найденные в этом регионе, имеют возраст до 20 тысяч лет. Таким образом, установлено отсутствие значительных разрушений древнейших поселений после последнего большого наводнения.

Дальнейшие исследования будут направлены на определение периода максимальных размеров ледникового озера и реконструкции эпохи наибольшего оледенения Байкальско-Патомского нагорья. Все это имеет ключевое значение для изучения исторических закономерностей и прогнозирования возможных аналогичных катастроф в будущем.