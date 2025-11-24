Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
Специалисты Tom's Hardware выбрали пять моделей центральных процессоров, распределив их по категориям в зависимости от бюджета пользователя

Редакция популярного издания Tom's Hardware подготовила рейтинг наиболее удачных недорогих центральных процессоров (CPU) для геймерских сборок по состоянию на ноябрь 2025 года. Специалисты ресурса выбрали пять моделей и поделили их по категориям в зависимости от стоимости и характеристик, позволяя оптимально сбалансировать затраты и игровую производительность.

Бюджет до 100 долларов

Самым выгодным предложением в самой низкой ценовой категории эксперты ресурса назвали процессор Intel Core i3-13100F. Несмотря на наличие всего четырёх физических ядер, он обеспечивает высокую производительность, позволяя комфортно играть в современные проекты. Важным преимуществом является поддержка памяти формата DDR4, что позволяет значительно сэкономить финансы при сборке системы, особенно на фоне нынешнего рекордного роста цен на оперативную память.

Цена от 100 до 130 долларов

Тем геймерам, кто может позволить себе потратить немного больше, редакция рекомендует приобрести Core i5-12400F, который обеспечивает солидный показатель производительности в однопоточных операциях. Шесть достаточно мощных ядер позволяют добиться стабильной частоты кадров практически в любом современном игровом проекте.

Однако в качестве достойной альтернативы эксперты ресурса также рекомендуют присмотреться к процессору от компании AMD – Ryzen 5 5600. Хотя данная модель слегка уступает своему вышеуказанному конкуренту от Intel в плане игровой производительности, её преимущество заключается в более привлекательной цене и совместимости с уже устаревшими на сегодняшний день материнскими платами с сокетом AM4.

Ценовая категория от 130 до 160 долларов

Наиболее выгодным предложением для покупателей, располагающих бюджетом порядка 130–160 долларов, является процессор Intel Core i5-13400F. Данный процессор выгодно выделяется на фоне конкурентов своей производительностью в однопоточном режиме и наличием дополнительных энергоэффективных ядер, повышающих общую эффективность всей системы. Процессор прекрасно справляется с требовательными играми и обеспечивает отличный баланс цены и качества.

Лучший бюджетный APU

Отдельно выделился среди недорогих предложений гибридный процессор AMD Ryzen 5 5600G. Благодаря встроенному графическому ядру, эта модель позволяет создавать полноценные игровые компьютеры даже без установки отдельной видеокарты. Данный процессор способен обеспечить минимально необходимую производительность в онлайн-играх и некоторых киберспортивных дисциплинах.

Согласно рекомендациям Tom's Hardware, представленные в данном рейтинге модели являются оптимальным выбором для построения игрового компьютера при ограниченном бюджете. Все они обеспечивают отличный баланс между стоимостью и качеством.

Также ранее специалисты Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года, среди которых лидером стал Ryzen 7 9800X3D. А эксперты ресурса PC Gamer составили свой ТОП-6 процессоров для игровых ПК, в котором все шесть мест заняли процессоры от компании AMD, а лидером также стал процессор Ryzen 7 9800X3D, и рейтинг лучших комплектующих и устройств для геймеров на конец осени текущего года.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#топ 5 #pc gamer #tom&#x27;s hardware #топ процессоров #бюджетный игровой пк #бюджетная сборка пк #бюджетные процессоры
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
5
Археологи обнаружили в Грузии древнюю табличку с не принадлежащими к известным языкам символами
1
Аудиокассеты возвращаются в моду - их продажи выросли на 200%
12
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
10
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
2
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
1
Россия вошла в тройку ведущих морских держав мира по версии ИМЭМО РАН
1
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
1
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
10
Стартап Stardust предложил уменьшить яркость Солнца для охлаждения Земли
3
Авиакомпании отменяют связанные с Венесуэлой рейсы из-за предупреждения США
1
Стабильное обновление HyperOS 3 вышло ещё на четырех смартфонах Xiaomi и Poco
5
Майнер-одиночка добыл блок биткоина в сети BTC и заработал $264 558
+
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
Ка-52 показал в Дубае новую фигуру пилотажа – «Поворот на горке на 540 градусов»
+
Россия занимает третье место по индексу морской мощи
1
Lada Niva Sport могут снять с производства – во всём виновато экстремальное падение продаж в 5 раз
5
Самая длинная в мире подводная пещера оказалась ещё длиннее, чем думали учёные
+
Китай начинает производство собственной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667
7

Популярные статьи

Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
21
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
4
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
10
Релиз PlayStation Classic — темное пятно в истории игрового подразделения Sony
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
21:27
Если намекнуть, что "Орешник" уже наведен, то еще сильнее подешевеют.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
32Влад32
21:27
И ? Достаточно 3 пунктов. Денацификация, демилитаризация, защита русских людей.
Акции Rheinmetall подешевели на фоне обсуждений мирного плана по Украине
4pokalin
21:24
Млять, ну и урод.
Popularmechanics: растения помогут добывать редкоземельные элементы без избыточного загрязнения
Непраныч. Непран.
21:22
Понимаю, бывает трудно понять, кто есть кто. Когда опыта мало.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану
21:20
за базар свой отвечай.я в ваши педиковские разборки лезть не собираюсь.Кто там шишкинс ,кто Непран -мне фиолетово.Срач что пипец стоит
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Aliendora
21:20
Ага, а потом судорожно искать спустя несколько лет такой же модуль, чтобы заработал двухканал... Нищеброд? Вот и нефиг начинать)
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Непраныч. Непран.
21:19
Ну ты свой авто хлам с одним колесом починил?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:18
Слабак, я думал ты прозорливее.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Непраныч. Непран.
21:17
хаххахахахахаааа какой ты смешной даун. попроси уошный ии что-нибудь посмешней придумать ))))))))))))))))))))))))
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Зэ Панишер
21:16
Ещё раз напоминаю что это Алёшка-полотер Чуков он же маэстро он же Боярышник который всех буллил а затем переобулся но в то же время продолжает буллить Бернигана а так же насмехался над многими на сай...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter