Специалисты Tom's Hardware выбрали пять моделей центральных процессоров, распределив их по категориям в зависимости от бюджета пользователя

Редакция популярного издания Tom's Hardware подготовила рейтинг наиболее удачных недорогих центральных процессоров (CPU) для геймерских сборок по состоянию на ноябрь 2025 года. Специалисты ресурса выбрали пять моделей и поделили их по категориям в зависимости от стоимости и характеристик, позволяя оптимально сбалансировать затраты и игровую производительность.

Бюджет до 100 долларов

Самым выгодным предложением в самой низкой ценовой категории эксперты ресурса назвали процессор Intel Core i3-13100F. Несмотря на наличие всего четырёх физических ядер, он обеспечивает высокую производительность, позволяя комфортно играть в современные проекты. Важным преимуществом является поддержка памяти формата DDR4, что позволяет значительно сэкономить финансы при сборке системы, особенно на фоне нынешнего рекордного роста цен на оперативную память.

Цена от 100 до 130 долларов

Тем геймерам, кто может позволить себе потратить немного больше, редакция рекомендует приобрести Core i5-12400F, который обеспечивает солидный показатель производительности в однопоточных операциях. Шесть достаточно мощных ядер позволяют добиться стабильной частоты кадров практически в любом современном игровом проекте.

Однако в качестве достойной альтернативы эксперты ресурса также рекомендуют присмотреться к процессору от компании AMD – Ryzen 5 5600. Хотя данная модель слегка уступает своему вышеуказанному конкуренту от Intel в плане игровой производительности, её преимущество заключается в более привлекательной цене и совместимости с уже устаревшими на сегодняшний день материнскими платами с сокетом AM4.

Ценовая категория от 130 до 160 долларов

Наиболее выгодным предложением для покупателей, располагающих бюджетом порядка 130–160 долларов, является процессор Intel Core i5-13400F. Данный процессор выгодно выделяется на фоне конкурентов своей производительностью в однопоточном режиме и наличием дополнительных энергоэффективных ядер, повышающих общую эффективность всей системы. Процессор прекрасно справляется с требовательными играми и обеспечивает отличный баланс цены и качества.

Лучший бюджетный APU

Отдельно выделился среди недорогих предложений гибридный процессор AMD Ryzen 5 5600G. Благодаря встроенному графическому ядру, эта модель позволяет создавать полноценные игровые компьютеры даже без установки отдельной видеокарты. Данный процессор способен обеспечить минимально необходимую производительность в онлайн-играх и некоторых киберспортивных дисциплинах.

Согласно рекомендациям Tom's Hardware, представленные в данном рейтинге модели являются оптимальным выбором для построения игрового компьютера при ограниченном бюджете. Все они обеспечивают отличный баланс между стоимостью и качеством.

Также ранее специалисты Tom's Hardware назвали лучшие процессоры для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года, среди которых лидером стал Ryzen 7 9800X3D. А эксперты ресурса PC Gamer составили свой ТОП-6 процессоров для игровых ПК, в котором все шесть мест заняли процессоры от компании AMD, а лидером также стал процессор Ryzen 7 9800X3D, и рейтинг лучших комплектующих и устройств для геймеров на конец осени текущего года.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424